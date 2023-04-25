Что такое Binance: честный обзор от Traders Union

Криптовалюта в наши дни — это один из способов заработка денег, универсальный для людей любого возраста, страны проживания, социальной прослойки и опыта. Сфера блокчейна настолько обширна, что буквально каждый может найти в ней нишу, которая будет приносить доход. Достаточно только желания и готовности учиться новому. Конечно, в сфере криптовалют не обходится без рисков, нюансов и подводных камней. Однако любой путь начинается с первого шага. И для большинства трейдеров этот шаг заключается в выборе криптовалютной биржи.

Абсолютное большинство тех, кто пришел в криптотрейдинг после 2017 года, начинали с биржи Бинанс. Финансовые аналитики Traders Union подготовили материал о том, что такое Binance и как начать зарабатывать на этой бирже, не откладывая в долгий ящик.

Главное о Binance

Итак, Binance (Бинанс) — это ведущая международная блокчейн-экосистема и крупнейшая биржа криптовалют в мире. Основанная в 2017 году разработчиком с Уолл-Стрит по имени Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao), Binance уже через год добилась лидирующих позиций в мире по обороту торгов, рыночной капитализации, количеству активных трейдеров и другим показателям.

Для клиентов Бинанс открыты возможности по четырем видам торговли: спотовая, маржинальная, фьючерсная и Р2Р. А, располагая собственным холодным кошельком, биржа для многих также служит надежным хранилищем цифровых активов. Как рассказали в Traders Union, Бинанс предлагает трейдерам комиссии, одни из самых низких на рынке криптовалют.

Трейдеры могут воспользоваться стандартным торговым счетом, демо-счетом, а также Р2Р-платформой, при помощи которой можно покупать и продавать криптовалюту максимально выгодно, обходя комиссионные сборы.

Бинанс предоставляет для торговли собственную удобную платформу на базе TradingView. Счет можно пополнять посредством любой кредитной карты в евро, долларах или другой фиатной валюте и криптовалюте. Binance поддерживает практически все популярные платежные системы. Чтобы начать торговлю на бирже, достаточно минимального депозита всего в $1, и этот входной порог является одним из самых низких на рынке.

Другие криптовалютные биржи, рекомендованные TU

Бинанс, при всех своих положительных качествах, не является эталонной биржей — есть и те пользователи, которым не подходят ее условия. Чтобы облегчить криптотрейдерам задачу по анализу и выбору платформы для торговли криптовалютой, финансовые аналитики Traders Union рассказали, какие еще криптобиржи заслуживают внимания. В рейтинг, опубликованный экспертами, помимо Бинанс, вошли еще 19 компаний. Тройку лидеров представляют:

ByBit. Надежная биржа, предлагающая 107 криптовалют на выбор, с развитой реферальной программой и кредитным плечом до 1:100.

OKX (или Okex). На платформе торгуются более 400 пар, включая крипто-фиат. Доступны депозиты с дебетовых карт (Visa, MC), банковских счетов, крипто- и электронных кошельков. Есть спотовая и маржинальная торговля, фьючерсы, бессрочные свопы, опционы, DEX. Предлагается четыре инвестиционных решения с гибкими периодами.

KuCoin. Биржа с удобным интуитивным интерфейсом, десятками криптовалют, включая самые популярные (Bitcoin, Ethereum, Tether), и собственным торговым терминалом, включающим базовую аналитику, индикаторы и графики.

Также аналитики TU посоветовали трейдерам обратить внимание на такие биржи, как BitGet, XT.com, Yobit, WhiteBit и другие. Ознакомиться с подробным рейтингом можно на официальном сайте Traders Union.