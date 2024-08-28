Що таке Армія ID та для чого він потрібен: пояснення Міноборони
Армія ID - це унікальний номер військовослужбовця в застосунку "Армія+". Він потрібен для подання електронних рапортів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.
Армія ID - це унікальний ID-номер військовослужбовця, створений у мобільному застосунку "Армія+". Командир повинні передати цей номер підлеглим, щоб отримати та погодити електронний рапорт. Армія ID можна зберегти у застосунку "Армія+", щоб не вводити його постійно.
Військовослужбовці можуть звернутися для свого командира для отримання Армія ID. Командир зобов'язаний повідомили ID-номер своїм підлеглим. Якщо командир не передає бійцям свій номер - це вважається порушенням.
Якщо військовослужбовець безпосередньо підпорядкований командиру військової частини, то рапорт необхідно напрямляти на Армія ID СЕДО частини. Інформацію про такий ID має діловодство.
Що таке "Армія+"
Нагадаємо, Міністерство оборони України нещодавно запустило мобільний застосунок для українських військовослужбовців, який отримав назву "Армія+". Через нього можна зробити електронні рапорти. Згодом у додатку з'явиться більше функцій.
У Міноборони розповідали, що у майбутньому в Україні можуть впровадити електронні бойові розпорядження. Але цього потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.
Детальніше про мобільний застосунок "Армія+" - у матеріалі РБК-Україна.
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