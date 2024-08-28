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Що таке Армія ID та для чого він потрібен: пояснення Міноборони

Київ, Середа 28 серпня 2024 16:05
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Що таке Армія ID та для чого він потрібен: пояснення Міноборони Фото: у Міноборони пояснили, що таке Армія ID (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Армія ID - це унікальний номер військовослужбовця в застосунку "Армія+". Він потрібен для подання електронних рапортів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони у Telegram.

Армія ID - це унікальний ID-номер військовослужбовця, створений у мобільному застосунку "Армія+". Командир повинні передати цей номер підлеглим, щоб отримати та погодити електронний рапорт. Армія ID можна зберегти у застосунку "Армія+", щоб не вводити його постійно.

Військовослужбовці можуть звернутися для свого командира для отримання Армія ID. Командир зобов'язаний повідомили ID-номер своїм підлеглим. Якщо командир не передає бійцям свій номер - це вважається порушенням.

Якщо військовослужбовець безпосередньо підпорядкований командиру військової частини, то рапорт необхідно напрямляти на Армія ID СЕДО частини. Інформацію про такий ID має діловодство.

Що таке "Армія+"

Нагадаємо, Міністерство оборони України нещодавно запустило мобільний застосунок для українських військовослужбовців, який отримав назву "Армія+". Через нього можна зробити електронні рапорти. Згодом у додатку з'явиться більше функцій.

У Міноборони розповідали, що у майбутньому в Україні можуть впровадити електронні бойові розпорядження. Але цього потрібен повноцінний реєстр військовослужбовців.

Детальніше про мобільний застосунок "Армія+" - у матеріалі РБК-Україна.

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