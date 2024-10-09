Що таке антикори для автомобіля і які вони бувають: розбираємо усі види

Кузов – головна частина автомобіля, і коли його серйозно вражає корозія, подальше підтримування машину у строю втрачає сенс. Ефективний превентивний захід – обробка кузова спеціальними препаратами, які є різних призначень і різних типів.

Коли робити антикор

Залежно від вжитих автовиробником заходів, перші 5 – 10 років сучасна легкова машина легко опирається найпершому ворогові всіх сталевих виробів – корозії. Відтак, якщо не перший, то другий власник автомобіля обов’язково матиме справу з іржею. На жаль, в більшості випадків це буде вже боротьба з масованою атакою рудої чуми, коли знищити її повністю буде або неможливо, або дуже складно і дорого. Тобто, замаскувати видимі прояви буде можна, але в решті частин кузова вона залишиться, і буде руйнувати його зсередини.

А значить, дуже важливо зробити антикорозійну обробку вчасно. Відразу скажемо, що є моделі, на яких це робити наче непотрібно, але питання тут швидше у тому, скільки років врешті решт прослужить машина і скільки власників вона переживе. Адже навіть ідеально оцинкований і оброблений антикорами всіх типів автомобіль колись все одно буде з’їдений іржею.

Тож у цій статті сьогодні давайте будемо виходити з того, що ваш автомобіль виготовлений зі сталі кілька років тому, ви збираєтеся володіти ним ще не менше 5-6 років і збираєтеся потім продати не за ціною металобрухту.

Які бувають антикори для кузова

Автомобільні антикори діляться на дві групи. Перші перешкоджають виникненню корозії (консервуючі), другі можуть зупинити ту іржу, яка розвивається (препарати з інгібіторами). Це щодо суті їхньої дії, а є ще поділ за місцем застосування: для відкритих поверхонь або закритих порожнин – які насправді найбільш небезпечні з точки зору безповоротного знищення кузова.

Консерванти. Коли машина нова і на її кузові немає жодної точки іржі, для захисту від корозії застосовуються консервуючі препарати. Вони є воскові – для закритих порожнин і внутрішніх поверхонь, і бітумні – для днища і колісних арок. Якісні консерванти роками зберігають еластичність, вони закривають доступ вологи до металу. Якби всі перші власники обробляли свої авто консервантами відразу після покупки, більшість машин жили б набагато довше. Термін служби високоякісних захисних антикорів цієї групи – близько 5 років без поновлення. І саме такі препарати використовують на заводах автовиробники.

Інгібітори. Оскільки більшість власників згадує про антикорозійну обробку тоді, коли іржа на кузові вже є, обробляти його консервантом запізно. Тому що процеси іржавіння розвиватимуться під шаром антикора, непомітно руйнуючи кузов, в першу чергу в дверях, порогах, лонжеронах, балках силового каркасу тощо. Проте на такий випадок хіміки створили антикори з інгібіторами, які зупиняють розвиток корозії. Вони просочують пухкий шар металу, уражений корозією, перетворюють його на нейтральні сполуки і припиняють руйнування металу. Найкращі матеріали цієї групи працюють навіть на мокрих деталях. Після обробки металу антикором з інгібіторами його потрібно вкрити консервантом.

Коротко

Більшість популярних моделей вищого та середнього цінових діапазонів сьогодні мають якісну антикорозійну обробку з заводу. Тому перші 10 – 12 років ці авто не мають зовнішніх слідів корозії – при тому що всередині закритих порожнин вона на той час вже цілком може розвиватись. Відтак, якщо другий власник такої машини проведе їй повноцінну антикорозійну обробку з використанням матеріалів обох типів, інгібіторів і консервантів, він може відкласти ремонт кузова у перспективі ще як мінімум на десяток років.