Что такое антикоры для автомобиля и какие они бывают: разбираем все виды

Кузов – основная часть автомобиля, и когда его серьезно поражает коррозия, дальнейшая поддержка машины в строю теряет смысл. Эффективная превентивная мера – обработка кузова специальными препаратами, являющимися разными назначениями и разными типами.

Когда делать антикор

В зависимости от принятых автопроизводителем мер, первые 5 – 10 лет современная легковая машина легко сопротивляется первому врагу всех стальных изделий – коррозии. Следовательно, если не первый, то второй владелец автомобиля обязательно будет иметь дело с ржавчиной. К сожалению, в большинстве случаев это будет уже борьба с массированной атакой рыжей чумы, когда уничтожить ее полностью будет либо невозможно, либо очень сложно и дорого. То есть замаскировать видимые проявления будет можно, но в остальных частях кузова она останется, и будет разрушать его изнутри.

А значит, очень важно произвести антикоррозионную обработку вовремя. Сразу скажем, что есть модели, на которых это делать будто не нужно, но вопрос здесь скорее в том, сколько лет прослужит машина и сколько владельцев она переживет. Ведь даже идеально оцинкованный и обработанный антикорами всех типов автомобиль когда-нибудь все равно будет съеден ржавчиной.

Так что в этой статье сегодня давайте будем исходить из того, что ваш автомобиль изготовлен из стали несколько лет назад, вы собираетесь владеть им еще не менее 5-6 лет и собираетесь потом продать не по цене металлолома.

Какие бывают антикоры для кузова

Автомобильные антикоры делятся на две группы. Первые препятствуют возникновению коррозии (консервирующие), вторые могут остановить развивающуюся ржавчину (препараты с ингибиторами). Это относительно сути их действия, а есть еще разделение по месту применения: для открытых поверхностей или закрытых полостей – наиболее опасных с точки зрения безвозвратного уничтожения кузова.

Консерванты . Когда машина новая и на ее кузове нет ни одной точки ржавчины, для защиты от коррозии используются консервирующие препараты. Они восковые – для закрытых полостей и внутренних поверхностей, и битумные – для днища и колесных арок. Качественные консерванты годами сохраняют упругость, они закрывают доступ воды к сплаву. Если бы все первые владельцы обрабатывали свои авто консервантами сразу после покупки, большинство машин жили бы гораздо дольше. Срок службы высококачественных защитных антикоров этой группы – около 5 лет без обновления. И именно такие препараты используются на заводах автопроизводителями.

Ингибиторы. Поскольку большинство владельцев упоминает об антикоррозионной обработке тогда, когда ржавчина на кузове уже есть, обрабатывать его поздно. Потому что процессы ржавения будут развиваться под слоем антикора, незаметно разрушая кузов, в первую очередь в дверях, порогах, лонжеронах, балках силового каркаса. Однако на такой случай химики создали антикоры с ингибиторами, останавливающими развитие коррозии. Они пропитывают рыхлый слой металла, пораженный коррозией, превращают его в нейтральные соединения и прекращают разрушение металла. Лучшие материалы этой группы работают даже на влажных деталях. После обработки металла антикором с ингибиторами его нужно укрыть консервантом.

Кратко

Большинство популярных моделей высшего и среднего ценовых диапазонов сегодня имеют качественную антикоррозионную обработку с завода. Поэтому первые 10 – 12 лет эти авто не имеют внешних следов коррозии – при том, что внутри закрытых полостей она к тому времени уже вполне может развиваться. Если второй владелец такой машины проведет ей полноценную антикоррозионную обработку с использованием материалов обоих типов, ингибиторов и консервантов, он может отложить ремонт кузова в перспективе еще как минимум на десяток лет.