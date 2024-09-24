Про що свідчить заява президента Ірану щодо агресії РФ проти України: пояснення ЦПД

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не схвалює агресію Росії проти України. Метою цієї заяви, ймовірно, є спроба послабити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

У ЦПД нагадали, що президент Ірану днями заявив, що Ісламська Республіка не схвалює російську агресію проти України.

Окрім того, він вчергове заперечив надання РФ балістичних ракет, про ймовірну передачу яких повідомляли раніше США.

"Метою таких "миролюбних" заяв представників Ісламської Республіки, ймовірно, є спроба послабити санкції на Іран, сівши "за стіл перемовин з європейцями та американцями", про що заявив сам Масуд Пезешкіан", - зазначили у ЦПД.

Раніше Центр писав що продовження війни в Україні вигідне Ірану, адже вона є чинником розпорошення уваги США.

Крім того, війна в Україні посприяла пожвавленню співпраці між Іраном та Росією у низці питань, серед яких може бути вдосконалення кібероперацій, обмін технологіями для створення ядерної зброї та потенційне надання російських літаків.