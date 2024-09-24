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Про що свідчить заява президента Ірану щодо агресії РФ проти України: пояснення ЦПД

Вівторок 24 вересня 2024 16:08
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Про що свідчить заява президента Ірану щодо агресії РФ проти України: пояснення ЦПД Фото: Масуд Пезешкіан, президент Ірану (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна не схвалює агресію Росії проти України. Метою цієї заяви, ймовірно, є спроба послабити санкції проти Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Центру протидії дезінформації РНБО.

У ЦПД нагадали, що президент Ірану днями заявив, що Ісламська Республіка не схвалює російську агресію проти України.

Окрім того, він вчергове заперечив надання РФ балістичних ракет, про ймовірну передачу яких повідомляли раніше США.

"Метою таких "миролюбних" заяв представників Ісламської Республіки, ймовірно, є спроба послабити санкції на Іран, сівши "за стіл перемовин з європейцями та американцями", про що заявив сам Масуд Пезешкіан", - зазначили у ЦПД.

Раніше Центр писав що продовження війни в Україні вигідне Ірану, адже вона є чинником розпорошення уваги США.

Крім того, війна в Україні посприяла пожвавленню співпраці між Іраном та Росією у низці питань, серед яких може бути вдосконалення кібероперацій, обмін технологіями для створення ядерної зброї та потенційне надання російських літаків.

Заява президента Ірану

Нагадаємо, 23 вересня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив, що його країна нібито ніколи не схвалювала російську агресію проти України.

Також глава іранської держави, виступаючи перед журналістами на Генасамблеї ООН, вкотре заявив, що його країна нібито не передавала балістичні ракети Росії від початку його президентства. Але такі постачання могли бути раніше.

"Ми готові сісти за стіл з європейцями та американцями, щоб вести діалог та переговори. Ми ніколи не схвалювали російську агресію проти української території", - додав Пезешкіан.

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