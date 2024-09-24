О чем свидетельствует заявление президента Ирана об агрессии РФ против Украины: объяснение ЦПД

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его страна не одобряет агрессию России против Украины. Целью этого заявления, вероятно, является попытка ослабить санкции против Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Центра противодействия дезинформации СНБО.

В ЦПД напомнили, что президент Ирана на днях заявил, что Исламская Республика не одобряет российскую агрессию против Украины.

Кроме того, он в очередной раз отрицал предоставление РФ баллистических ракет, о вероятной передаче которых сообщали ранее США.

"Целью таких "миролюбивых" заявлений представителей Исламской Республики, вероятно, является попытка ослабить санкции на Иран, сев "за стол переговоров с европейцами и американцами", о чем заявил сам Масуд Пезешкиан", - отметили в ЦПД.

Ранее Центр писал, что продолжение войны в Украине выгодно Ирану, ведь она является фактором распыления внимания США.

Кроме того, война в Украине поспособствовала оживлению сотрудничества между Ираном и Россией в ряде вопросов, среди которых может быть усовершенствование киберопераций, обмен технологиями для создания ядерного оружия и потенциальное предоставление российских самолетов.