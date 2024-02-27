Що стоїть за словами Макрона про відправку військ в Україну: експерт назвав три аспекти

За його словами, слова Макрона можна розцінювати як заявку на лідерство в ЄС. Ймовірно, французький лідер хоче виступати у ролі візіонера, і в цьому сенсі випереджає інших партнерів. Але з іншого боку його заяви можуть бути не чим більшим ніж перевіркою Європи до готовності воювати, оскільки так чи інакше тема ризиків та загроз із боку Росії обговорюється.

"Ідею треба спочатку заявити: зараз європейці до цього не готові, але ідея заявлена і стала предметом дискусій, а Макрон позначив амбіцію на лідерство в Європі. Можливо, готує собі особливу роль після звільнення з посади президента Франції, у нього вже другий термін. Раніше таку роль виконувала Ангела Меркель, зараз у Європі лідера немає", - пояснив Фесенко.

Другий аспект - таким чином Макрон може подати сигнал російському диктатору Володимиру Путіну. Мова про те, що якщо Путін піде шляхом ескалації, то європейці замисляться над тим, що доведеться з ним воювати.

Останній і, можливо, головний аспект - це тактика політичної риторики. Він полягає у тому, що якщо хочеш досягти конкретного результату, треба заявити мету у найбільш максимальній формі.

"До речі, ми таким прийомом постійно користувалися у відносинах з нашими партнерами і врешті-решт домагалися свого. Не одразу, але отримали важку зброю, ППО, танки тощо. Думаю, Макрон діє за тією ж моделлю", - сказав Фесенко.

"Будемо реалістами. Заява Макрона не означає, що завтра французи чи представники інших країн Європи воюватимуть в Україні з Росією. Але це перший крок у посиленні військової суб'єктної ЄС. І сигнали Путіну, що може статися так, що європейці воюватимуть на боці України. Це попередження", - додав політолог.

Детально про те, чи можуть військові НАТО допомогти Україні вистояти проти РФ читайте у матеріалі РБК-Україна "Пішли у відмову. Чому Макрон заговорив про відправку військ НАТО в Україну та чи реально це".

Що передувало

26 лютого в Єлисейському палаці в Парижі відбулася робоча зустріч близько 20 європейських лідерів. Учасники конференції обговорили способи протистояння Росії та можливі шляхи допомоги Україні у протистоянні агресору у контексті загострення ситуації на фронті за останні тижні.

Зокрема, під час саміту президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що НАТО введе війська для допомоги Україні. Головна проблема, за його словами, в тому, що поки консенсус з цього питання відсутня.

Однак проти відправлення військ НАТО чи ЄС до України виступив канцлер Німеччини Олаф Шольц, Чехія та Польща також не розглядають такої можливості.

Іспанія та Італія також не погодилися з пропозицією Франції відправити сухопутні війська в Україну.

Категоричним був і генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, заявивши, що "планів щодо розміщення бойових військ НАТО на території України немає".

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