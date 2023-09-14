Що союзники України обговорюватимуть на черговому "Рамштайні": прогноз експертів

На думку Мусієнка, нова зустріч у форматі "Рамштайн" стосуватиметься:

аналізу того, що потрібно покращити у питанні допомоги Україні;

оцінки невідкладних потреб ЗСУ;

оголошення досягнутих результатів.

Він додав, що нагальною потребою зараз є артилерія, оскільки Росія з ймовірною допомогою Північної Кореї може повернутися до тактики "вогневого валу".

"Також на зустрічі варто звернути увагу на обладнання для розмінування, якого нам критично не вистачає для просування військ вперед та устаткування для протидії російським системам радіоелектронної боротьби, які дуже нам дошкуляють. Потрібні і ракети, які здатні ефективно нищити ці комплекси РЕБ", - розповів Мусієнко.

У свою чергу Селезньов підкреслив, що напередодні опалювального сезону Україні потрібна велика кількість систем ППО.

Він розповів, що питання захисту неба набуває особливої актуальності на тлі постійних ударів ворога по південних регіонах України.

Зустріч "Рамштайн"

Нагадаємо, що чергова зустріч у форматі "Рамштайн" пройде 19 вересня. На ній Україну вперше представить новий міністр оборони Рустем Умеров.

Більш детально про черговий "Рамштайн" можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна.