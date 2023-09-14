Что союзники Украины будут обсуждать на очередном "Рамштайне": прогноз экспертов

Одной из ключевых тем новой встречи Контактной группы по обороне Украины ("Рамштайн") станут неотложные потребности нашей страны.
Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали военный эксперт и бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
По мнению Мусиенко, новая встреча в формате "Рамштайн" будет касаться:
Он добавил, что неотложной потребностью сейчас является артиллерия, поскольку Россия с вероятной помощью Северной Кореи может вернуться к тактике "огневого вала".
"Также на встрече стоит обратить внимание на оборудование для разминирования, которого нам критически не хватает для продвижения войск вперед и для противодействия российским системам радиоэлектронной борьбы, которые нас очень донимают. Нужны и ракеты, способные эффективно уничтожать эти комплексы РЭБ", - рассказал Мусиенко.
В свою очередь Селезнев подчеркнул, что в преддверии отопительного сезона Украине нужно большое количество систем ПВО.
Он рассказал, что вопрос защиты неба приобретает особую актуальность на фоне постоянных ударов врага по южным регионам Украины.
Напомним, очередная встреча в формате "Рамштайн" пройдет 19 сентября. На ней Украину впервые представит новый министр обороны Рустем Умеров.
Более детально об очередном "Рамштайне" можете узнать в материале РБК-Украина.
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