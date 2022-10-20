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Що Росія пообіцяла Ірану за дрони: думка експерта

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Україна, Четвер 20 жовтня 2022 10:58
Що Росія пообіцяла Ірану за дрони: думка експерта Фото: іранські дрони могли бути поставлені в Росію в обмін на технології (mil.in.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

Умови російсько-іранської угоди щодо постачання дронів залишаються абсолютно засекреченими. Крім грошей, Москва могла запропонувати Тегерану військові технології, доступ до яких в Ірану обмежений вже кілька десятиліть.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На зло Америці. Навіщо Іран допомагає Путіну у війні проти України".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського інституту майбутнього Ілля Куса, російсько-іранська військова співпраця завжди була проблематичною.

"А зараз росіяни могли пообіцяти передати Ірану технології, наприклад, пов'язані з бойовою авіацією - те, в чому Іран не досяг успіху. Також РФ могла пообіцяти Ірану підіграти в регіональних конфліктах, насамперед, у Сирії", - сказав Куса.

Нагадаємо, посли країн-членів Євросоюзу схвалили санкції проти Ірану через його постачання дронів-камікадзе для РФ, якими атакують Україну. Обмеження вводять проти компанії Shahed Aviation Industries, яка займалася проектуванням та розробкою іранського БПЛА Shahed-136.

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