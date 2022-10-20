Що Росія пообіцяла Ірану за дрони: думка експерта

Фото: іранські дрони могли бути поставлені в Росію в обмін на технології (mil.in.ua)

Умови російсько-іранської угоди щодо постачання дронів залишаються абсолютно засекреченими. Крім грошей, Москва могла запропонувати Тегерану військові технології, доступ до яких в Ірану обмежений вже кілька десятиліть.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "На зло Америці. Навіщо Іран допомагає Путіну у війні проти України".

Як зазначив у коментарі РБК-Україна аналітик Українського інституту майбутнього Ілля Куса, російсько-іранська військова співпраця завжди була проблематичною. "А зараз росіяни могли пообіцяти передати Ірану технології, наприклад, пов'язані з бойовою авіацією - те, в чому Іран не досяг успіху. Також РФ могла пообіцяти Ірану підіграти в регіональних конфліктах, насамперед, у Сирії", - сказав Куса.