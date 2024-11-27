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Що робити зі знайденою вогнепальною зброєю або боєприпасами: алгоритм дій від МВС

Знайдену вогнепальну зброю можна здати або задекларувати (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

У Міністерстві внутрішніх справ України розповіли, що робити громадянам у разі виявлення вогнепальної зброї або боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу МВС у Facebook.

Що робити зі знайденою зброєю або боєприпасами

Згідно з простим алгоритмом дій від МВС, українцям, які знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, потрібно:

  • негайно повідомили у поліцію про знахідку (чи наявну зброю) за номером "102"
  • впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції (за місцем вашого перебування)

Після цього людині потрібно буде визначитись, що робити зі зброєю далі:

  • або задекларувати й залишити собі
  • або добровільно здати до підрозділів поліції

Як правильно везти зброю й чого робити не можна

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що перевезення вогнепальної зброї (або боєприпасів) для декларування чи здачі відбувається:

  • в незарядженому стані
  • приховано від інших осіб (сторонніх очей)

Водночас громадянам забороняється:

  • розбирати вогнепальну зброю (або боєприпаси)
  • демонструвати зброю або боєприпаси іншим людям (крім поліцейських)
  • передавати зброю або боєприпаси іншим особам (крім поліцейських)

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)

Нагадаємо, 20 серпня 2024 року Верховна Рада дозволила українцям застосування трофейної зброї для відсічі агресії РФ. Однак для цього її обов'язково потрібно задекларувати.

У понеділок, 25 листопада, закон України про обіг (декларування) вогнепальної зброї набув чинності.

Тим часом адвокат Ганна Рябуха у коментарі РБК-Україна пояснила, яке покарання загрожує українцям за незаконне володіння чи зберігання зброї.

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