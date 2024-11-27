Що робити зі знайденою вогнепальною зброєю або боєприпасами: алгоритм дій від МВС

Що робити зі знайденою зброєю або боєприпасами

Згідно з простим алгоритмом дій від МВС, українцям, які знайшли вогнепальну зброю або боєприпаси, потрібно:

негайно повідомили у поліцію про знахідку (чи наявну зброю) за номером "102"

впродовж 24 годин прибути до найближчого підрозділу поліції (за місцем вашого перебування)

Після цього людині потрібно буде визначитись, що робити зі зброєю далі:

або задекларувати й залишити собі

або добровільно здати до підрозділів поліції

Як правильно везти зброю й чого робити не можна

У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, що перевезення вогнепальної зброї (або боєприпасів) для декларування чи здачі відбувається:

в незарядженому стані

приховано від інших осіб (сторонніх очей)

Водночас громадянам забороняється:

розбирати вогнепальну зброю (або боєприпаси)

демонструвати зброю або боєприпаси іншим людям (крім поліцейських)

передавати зброю або боєприпаси іншим особам (крім поліцейських)

Допис МВС (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)