Что делать с найденным огнестрельным оружием или боеприпасами: алгоритм действий от МВД

Что делать с найденным оружием или боеприпасами

Согласно простому алгоритму действий от МВД, украинцам, которые нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, нужно:

немедленно сообщили в полицию о находке (или имеющемся оружии) по номеру "102"

в течение 24 часов прибыть в ближайшее подразделение полиции (по месту вашего пребывания)

После этого человеку нужно будет определиться, что делать с оружием:

или задекларировать и оставить себе

или добровольно сдать в подразделения полиции

Как правильно везти оружие и чего делать нельзя

В Министерстве внутренних дел рассказали, что перевозка огнестрельного оружия (или боеприпасов) для декларирования или сдачи происходит:

в незаряженном состоянии

скрытно от других людей (посторонних глаз)

В то же время гражданам запрещается:

разбирать огнестрельное оружие (или боеприпасы)

демонстрировать оружие или боеприпасы другим людям (кроме полицейских)

передавать оружие или боеприпасы другим лицам (кроме полицейских)

Публикация МВД (скриншот: facebook.com/mvs.gov.ua)