Что делать с наследством на оккупированной территории: разъяснение юриста

Начиная с 2014 года, значительная территория нашей страны оказалась под оккупацией российских захватчиков. Многие покинули временно захваченные территории, однако там остались их родственники и имущество. После смерти родственников актуальным остается вопрос оформления наследства на недвижимость.

После начала полномасштабной войны у Украины вопрос оформления наследства, оставшегося в оккупации, значительно усложнился. РБК-Украина разбиралось с юристом Иваном Кудояром , что нужно знать об особенностях оформления наследстіва в Украине и как действовать, если осталось неоформленное имущество на оккупированных территориях.

Особенности оформления наследства в Украине

Согласно украинскому законодательству, наследство открывается в день смерти человека или в тот день, когда его официально признали умершим, что указывается в соответствующем документе – свидетельстве о смерти.

Сейчас актуален вопрос получения свидетельства о смерти человека, умершего на временно оккупированной территории. В Украинском Хельсинкском союзе по правам человека (УХСПЧ) отмечают, что особого внимания требует признание факта смерти человека на временно оккупированной территории Украины.

Какие-либо документы, выданные на этой территории, не имеют юридического веса. Для установления факта смерти лица, умершего на временно оккупированной территории, членам семьи умершего, их представителям или другим заинтересованным лицам следует обратиться в любой местный суд Украины независимо от места жительства заявителя.

В решении суда должны быть указаны сведения о факте смерти, цели установления этого факта, а также доказательства, на основании которых суд вынес решение. Настоящий документ становится основанием для регистрации факта смерти и выдачи свидетельства о смерти.

Только после получения документа можно идти к нотариусу и подавать документы на вступление в наследство. Однако и здесь есть подводные камни – необходимо иметь документы на недвижимость, которую хотите получить в наследство.

Как получить документы на имущество на оккупированной территории

Согласно статье 111 Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины", если последним местом жительства умершего является оккупированный населенный пункт, местом открытия наследства является место подачи первого заявления наследниками.

Юрист Иван Кудояр в беседе с РБК-Украина отмечает, что на захваченной российскими захватчиками территории царит беспорядок и ситуация кажется безысходной.

"На оккупированных с 2014 года территориях действуют собственные реестры недвижимости, для внесения в которые необходимо иметь российский паспорт. Однако получение российского паспорта может привести к проблемам в Украине. Эта бюрократическая преграда усложняет жизнь многим украинцам, имеющим недвижимость в таких городах, как Донецк. Недвижимость, которая принадлежит им по украинским законам, не признается по российским законам", – говорит Иван Кудояр.

По словам юриста, около 95% случаев таковы, когда владельцы не могут ничего сделать со своей недвижимостью. Основная причина – невозможность открыть наследственное дело, потому что отсутствуют правоустанавливающие документы на имущество. После этого нотариус выдает постановление об отказе в выдаче свидетельства о праве на наследство.

Он отмечает, что основная проблема состоит в том, чтобы получить российский паспорт, с которым можно будет получить выписки из реестров. Для этого необходимо въехать на оккупированную территорию через Россию, что создает дополнительные проблемы для украинцев – и с недвижимостью, и со своей деятельностью на подконтрольной оккупантам территории.

Иван Кудояр также объясняет, что при отсутствии документов на принадлежащее умершему человеку имущество необходимо обратиться в суд с просьбой признать право собственности в порядке наследования. Суд может вынести решение, согласно которому наследники получат в собственность свое имущество, однако фактически они не получат доступ к нему.