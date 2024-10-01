Що робити водієві, який потрапив у зливу: кілька важливих порад

Так, нинішні авто не бояться негоди і більш суворої, ніж рясний дощ – пасажири не намокнуть, машина не зупиниться, але… Іноді буває краще зупинитись самому, щоб поїздка не перервалася проти волі водія.
Про те, які загрози чекають на водія під час негоди з інтенсивним дощем, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали Autobild та Autocentre.
На відміну від середньостатистичного українського дощу потужна злива може нести автомобілістові цілий набір небезпек, при тому що деяких уникнути непросто навіть досвідченому водієві.
Технічних засобів у вигляді склоочисників, які винайдені для впевненого руху у дощ, буває таки недостатньо під час інтенсивної зливи – і тоді рух стає просто небезпечним. Що робити, коли потрапив у справжню зливу?
Зважаючи на те, що злива може швидко, в один момент засліпити водія, та ще й обмежити його маневр, перетворивши узбіччя на пастку, проти цього стихійного лиха краще використати превентивні заходи. Побачивши на обрії надто темне небо, краще знайти зручне безпечне місце і зупинитись, щоб перечекати кілька хвилин до прояснення ситуації і можливо – неба теж.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, які колісні диски для авто кращі – литі чи штамповані.