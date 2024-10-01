Что делать водителю, который попал в ливень: несколько важных советов

Да, нынешние авто не боятся непогоды и более суровой, чем обильный дождь – пассажиры не намокнут, машина не остановится, но… Иногда бывает лучше остановиться самому, чтобы поездка не прервалась против воли водителя.
О том, какие угрозы ждут водителя во время непогоды с интенсивным дождем, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Autobild и Autocentre.
В отличие от среднестатистического украинского дождя мощный ливень может нести автомобилисту целый набор опасностей, при том, что некоторых избежать непросто даже опытному водителю.
Технических средств в виде стеклоочистителей, которые изобретены для уверенного движения в дождь, бывает недостаточно во время интенсивного ливня – и тогда движение становится просто опасным. Что делать, когда попал в настоящий ливень?
Учитывая, что ливень может быстро, в один момент ослепить водителя, да еще и ограничить его маневр, превратив обочину в ловушку, против этого стихийного бедствия лучше использовать превентивные меры. Увидев на горизонте черное небо, лучше найти удобное безопасное место и остановиться, чтобы переждать несколько минут до прояснения ситуации и возможно – неба тоже.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, какие колесные диски для авто лучше – литые или штампованные.