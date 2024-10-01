Что делать водителю, который попал в ливень: несколько важных советов

В отличие от среднестатистического украинского дождя мощный ливень может нести автомобилисту целый набор опасностей, при том, что некоторых избежать непросто даже опытному водителю.

Как вести себя в ливне водителю авто

Технических средств в виде стеклоочистителей, которые изобретены для уверенного движения в дождь, бывает недостаточно во время интенсивного ливня – и тогда движение становится просто опасным. Что делать, когда попал в настоящий ливень?

Лучшим вариантом будет остановиться и переждать четверть часа. Однако это бывает невозможным из-за отсутствия места. Парковаться на обочине вплотную к проезжей части в таких ситуациях опасно – при плохой видимости вашу машину могут задеть другие авто, решившие продолжить движение;

Не всегда, но часто площадки без асфальтового покрытия и обочин раскисают под сильным дождем так, что для выезда может понадобиться тягач. Хотя лучше рискнуть потерянным временем, что не несет смертельной угрозы, в отличие от риска ДТП во время движения с видимостью не далее края капота;

Обязательно включите ближний свет фар, чтобы обозначить себя на дороге. А вот с задним противотуманным фонарем нужно быть осторожнее, потому что ночью при отсутствии тумана он будет ослеплять попутных водителей. Когда дождь стеной, а остановиться нет возможности, для лучшего обозначения себя на дороге включите аварийку (формально это противоречит ПДД, но с точки зрения безопасности имеет смысл);

- Когда ливень заливает ветровое стекло и дворники не справляются с водой, а безопасно остановиться нигде, следует снизить скорость. Учитывая конкретную ситуацию, выберите для себя наиболее эффективные средства для ориентации на проезжей части: линии разметки, столбики на обочине, отбойники, предел мокрого блестящего асфальта и темной обочины;

- Медленно двигаясь в поисках места для остановки и пережидания непогоды, можно пристроиться за большим грузовиком или автобусом. Водители такой техники более уверенно ориентируются в таких условиях, потому что им с высоты лучше видны объекты дорожной инфраструктуры, к которым можно "привязываться".

- При разъезде со встречным транспортом на ваше лобовое стекло будут попадать дополнительные массы воды. Поэтому при приближении встречной машины стоит оценить дорогу на двадцать-тридцать метров дальше вашего капота, пока ее хорошо видно, чтобы представлять себе отрезок, которым придется проехать с непрозрачным от воды стеклом – пока дворники не очистят его;

Очень вероятно, что лобовое стекло под струями холодной воды вспотеет изнутри и вы потеряете обзор. Если на вашей модели нет специальной кнопки "Распотевания", включите обдув лобового стекла на полную и активируйте кондиционер. Когда в салоне очень тепло, из-за большого контраста с наружной температурой обдува стекла может быть мало, тогда придется немного опустить одно из передних боковых окон;

На незнакомом маршруте в минуты наихудшей видимости вам может встретиться незнакомая развязка или сложный перекресток, поэтому ради безопасности выбирайте самый простой путь, а не ищите непременно нужный вам съезд. Мощные осадки не продолжаются долго, и после стабилизации погоды вы сможете вернуться на свой запланированный маршрут;

Уделяя все внимание общему направлению движения и содержанию в своей полосе, помните о другом уровне опасностей: пешеходах на обочинах и переходах, выбоинах на дороге, дорожных знаках, светофорах. Ведь то, что эти угрозы скрыты от всех занавесом дождя и лужами, никак не уменьшает их значение.

Кратко

Учитывая, что ливень может быстро, в один момент ослепить водителя, да еще и ограничить его маневр, превратив обочину в ловушку, против этого стихийного бедствия лучше использовать превентивные меры. Увидев на горизонте черное небо, лучше найти удобное безопасное место и остановиться, чтобы переждать несколько минут до прояснения ситуации и возможно – неба тоже.