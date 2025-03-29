Що робити військовим і їхнім родинам у разі порушення прав: пояснення Міноборони

Серед основних питань, з якими звертаються військові та їхні сім’ї, – переведення на інше місце служби без згоди військовослужбовця, виплата додаткових видів грошового забезпечення, видача медичних довідок для визначення ступеня обмеження придатності, направлення на військово-лікарську комісію, а також отримання витягів з матеріалів розслідувань для нарахування виплат сім’ям загиблих або зниклих безвісти військових.

У разі виявлення порушень Центральне управління направляє відповідні звернення до військових частин, Державного бюро розслідувань, Національної поліції та інших органів для усунення правопорушень і поновлення прав військовослужбовців. За необхідності можуть проводитися службові перевірки або розслідування. Якщо ж порушення не виявлено, заявнику надається офіційна письмова відповідь із поясненням причин відмови та порядком оскарження.

Як подати звернення про порушення прав військового:

Скласти заяву з детальним описом ситуації. Додати документи, що підтверджують обґрунтованість звернення. Надіслати заяву електронною поштою на адресу mpd@post.mil.gov.ua або поштою на адресу: проспект Повітряних сил, 6, м. Київ, 03049.

Термін розгляду звернення становить 30 днів, у складних випадках - до 45 днів. Анонімні звернення або заяви без необхідної інформації не розглядаються.