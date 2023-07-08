Що робити при укусі кліща. У МОЗ опублікували інструкцію

У відомстві нагадали , що іксодові кліщі, які живуть в траві та зрідка потрапляють на невисокі кущові рослини, можуть переносити багато хвороб. Однією з найпоширеніших хвороб в Україні є кліщовий вірусний енцефаліт та бореліоз, більш відомий як хвороба Лайма.

Кліщовий енцефаліт

Це запалення головного мозку, яке може призвести до паралічу та смерті пацієнта. Специфічних ліків проти енцефаліту немає – тільки симптоматичне лікування вдома чи в лікарні в разі важкого перебігу.

Одним з найкращих захистів від хвороби є завчасна вакцинація дітей та дорослих.

Хвороба Лайма (бореліоз)

Первинними симптомами цієї хвороби є гарячка, головний біль, сильна втома та характерна червона пляма в місці укусу. Вона з часом більшає і стає схожою на мішень. Іншими проявами хвороби Лайма можуть бути біль у суглобах, серці (кардит) чи частковий параліч обличчя або шиї.

Хвороба може перейти у хронічну, якщо в перші дні не зупинити її курсом антибіотиків або не завершити її лікування. Хронічне захворювання не піддається ефективній медикаментозній терапії.

Що робити, якщо ви виявили на собі кліща:

Якщо ви виявили на собі кліща - якнайшвидше видаліть його самостійно або зверніться до найближчого медзакладу.

Обробіть місце укусу хлоргексидином, водою з милом, спиртом тощо.

Одразу зв’яжіться із сімейним лікарем: очно чи дистанційно.

Отримайте рецепт на антибіотик, потрібний для знищення борелій, які, можливо, вам передалися.

Повністю закінчіть призначений лікарем курс антибіотиків, не перериваючи його.

Будьте уважні до симптомів хвороби Лайма після лікування – можливо, буде потрібен другий етап терапії.

Як отримати е-рецепт без телефону

РБК-Україна пояснювало, що електронний рецепт на ліки можна отримати навіть без телефону. Коли лікар виписує е-рецепт на "Доступні ліки", він може роздрукувати його у вигляді інформаційної пам’ятки. Таким чином, людина зможе придбати рецептурні ліки в аптеці.

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