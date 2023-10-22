Що робити українцям, які отримали повістку на окупованих територіях: пояснення ЦНС

Чоловіки на окупованих територіях почали отримувати повістки до армії РФ. Українцям розповіли, що робити у такому випадку і як не потрапити у військо загарбників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
"Якщо людині вручили повістку, і вона немає можливості виїхати з окупованих територій на підконтрольну Україну, або ж сховатися, варто скористатися державним українським проектом для здачі в полон "Хочу жить", - йдеться в повідомленні.
Для цього необхідно заздалегідь зв’язатися з операторами "гарячої лінії" чи зареєструватися у проєкті через чат-бот, запастися засобом зв’язку і за сприятливої нагоди на лінії фронту домовитися про добровільну та безпечну здачу в полон самому або ж усім підрозділом.
"Головне - знайти спосіб повідомити українським силам оборони та спецслужбам про свої наміри!" - радять у ЦНС.
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Російські окупанти посилюють мобілізацію на тимчасово окупованій території України. Зокрема, і в Херсонській області, хоча гауляйтери заявляли, що жодної мобілізації не проводитиметься. Крім того, на Луганщині російські окупанти збираються забрати до своєї армії неповнолітніх.
Нагадаємо, як раніше уточнювали у Генштабі ЗСУ, під час нової хвилі мобілізації Росія хоче призвати від 400 до 700 тисяч чоловіків. Причому вона торкнеться Чечні та тимчасово окупованих територій України.
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