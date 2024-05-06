Що робити українцям у Чехії без дійсного закордонного паспорта: пояснення

Без оновлення даних буде неможливо отримати закордонний паспорт

Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Після цього чоловіки, які перебувають за кордоном, матимуть 60 днів, щоб стати на військовий облік у консульській установі. Або оновити свої військово-облікові дані, з'явившись до ТЦК чи оформивши електронний кабінет військовозобов’язаного.

Якщо чоловіки віком 18-60 років, які живуть за кордоном, не внесуть свої дані, то не зможуть отримувати консульські послуги (зокрема оформити закордонний паспорт).

Це неможливо зробити вже зараз. Призупинення консульських послуг для чоловіків призовного віку триватиме до 18 травня. Також вони не можуть отримати паспорти через ДП "Документ" за кордоном, як зазначається, з технічних причин.

Які є варіанти перебування без закордонного паспорта

У Чехії без дійсного закордонного паспорту є два варіанти перебування:

отримати паспорт іноземця (cizinecký pas);

або посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон (cestovní prukaz totožnosti).

Для надання кожного з цих документів МВС Чехії має визнати, що іноземець не може отримати новий закордонний паспорт своєї держави з причин, які від нього не залежать.

Як пояснила виданню адвокат Оксана Різак, чоловікам не видаватимуть сizinecký pas, або паспорт іноземця, бо МВС Чехії не вважає небажання чоловіків вносити дані про перебування за кордоном обставиною, яка не залежить від їхньої волі.

Водночас для тимчасового захисту наявність паспорта не настільки важлива. Чехія, як і Німеччина, продовжуватиме захист українців без дійсного закордонного паспорта.

"Якщо у вас немає чинного закордонного паспорту, а термін вклейки нової візової наліпки продовженого тимчасового захисту наближається, ви можете прийти на продовження і без паспорту. Наявність закордонного паспорту не є обовязковою умовою продовження тимчасового захисту", – підтверджують і в чеському МВС на спеціальній сторінці для українців.

Фото: Паспортний сервіс у Празі (proukrainu.blesk.cz)

Хто може отримати паспорт іноземця та посвідчення для виїзду за кордон

Паспорт іноземця можуть отримати:

ті, хто має у Чехії посвідку на постійне місце проживання та не мають закордонного паспорту. При цьому доведуть, що не можуть отримати новий документ незалежно від власної волі;

ті, хто були висланий чи перебуває на основі постійного місця проживання. Ідеться про дітей, що були усиновлені й теж не мають документу;

ті, хто отримав додатковий захист. Це форма міжнародного захисту, яку може отримати іноземець, якщо він боїться повернутися до своєї країни походження, але не відповідає умовам для надання притулку.

Паспорт іноземця видається на 10 років (на 5 років – особам віком до 15 років) Термін дії в окремих випадках визначається індивідуально й може бути скорочений.

Посвідчення особи без громадянства для в'їзду за кордон – це проїзний документ, який деякі іноземці можуть отримати, якщо не мають дійсного проїзного документа та не можуть отримати новий у своїй країні незалежно від власної волі. Отримати цей документ можуть:

ті, хто має дозвіл на довготривале проживання або перехідне (тимчасове) проживання члена сім’ї громадянина ЄС в Чехії;

ті, хто має класичну візу толерантності, візу толерантності, видану у зв’язку з російсько-українською війною та візу тимчасового захисту;

ті, хто має довготривале проживання з метою возз’єднання родини, навчання та робочу картку.

Фото: Мітинг на підримку України у Чехії (gettyimages.com)

Чи можна відмовитися від українського громадянства під час війни

Деякі чоловіки за кордоном порушили у соцмережах тему відмови від українського громадянства, щоб не виконувати вимоги закону про мобілізацію.

Як пояснює Оксана Різак, для того, щоб відмовитися від громадянства України, чоловіку призовного віку необхідно отримати довідку з військкомату. Для цього треба стати на постійний консульський облік, якщо людина перебуває за кордоном.

На постійний консульський облік можуть стати тільки громадяни України, які мають дозвіл на постійне проживання в Чехії. Серед документів треба надати:

копію довідки про зняття з реєстрації місця проживання;

для зняття з реєстрації необхідно спочатку знятися з військового обліку, потім звернутися до ЦНАП.

"Тобто вихід з громадянства – процедура не місяця, не року. А тим більше вихід з громадянства в період війни для чоловіка, котрий підлягає мобілізації, це практично нереально справа”, – зауважує Оксана Різак.