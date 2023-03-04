Що робити та куди звертатися, якщо людина потрапила у полон: інструкція

Під час війни у полон окупантів можуть потрапити не лише військові, але й цивільні люди, особливо, якщо мова йде про тимчасово непідконтрольні території. У такому випадку родичам полоненого необхідно зібрати всі можливі факти і докази.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця в Telegram.
Він пояснив, що родичам полонених цивільних українців потрібно зібрати як можна більше інформації для підтвердження: скриншоти повідомлень, аудіозаписи розмов, відео з камер спостережень, відео з ворожих ресурсів тощо. Ці дані необхідно передати поліції.
Національного інформаційного бюро. Цей орган займається збором інформації про українців, що постраждали внаслідок збройної агресії Росії - військовополонених, утримуваних цивільних, заручників окупантів, зниклих безвісти.
Об'єднаного центру з пошуку та звільнення полонених при СБУ
Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні
Омбудсмен також радить українцям звертатися до правозахисних громадських об'єднань, що працюють у сфері пошуку зниклих безвісти, полонених або незаконно утриманих осіб.
Нагадаємо, за рік повномасштабної війни Україна провела 38 обмінів полоненими. З російського утримання вдалося звільнити 1863 осіб, з яких 107 цивільних.
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