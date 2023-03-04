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Что делать и куда обращаться, если человек попал в плен: инструкция

Фото: украинцам объяснили, что делать, если родственник попал в плен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во время войны в плен оккупантов могут попасть не только военные, но и гражданские люди, особенно, если речь идет о временно неподконтрольных территориях. В таком случае родственникам пленного необходимо собрать все возможные факты и доказательства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на омбудсмена по правам человека Дмитрия Лубинца в Telegram.

Он объяснил, что родственникам пленных гражданских украинцев нужно собрать как можно больше информации для подтверждения: скриншоты сообщений, аудиозаписи разговоров, видео с камер наблюдений, видео с вражеских ресурсов и т.д. Эти данные нужно передать полиции.

Дополнительно украинцам, родные которых находятся в плену, следует обратиться в:

Национальное информационное бюро. Этот орган занимается сбором информации об украинцах, пострадавших в результате вооруженной агрессии России - военнопленных, удерживаемых гражданских, заложников оккупантов, пропавших без вести.

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ

Международный Комитет Красного Креста в Украине

Омбудсмен также советует украинцам обращаться в правозащитные общественные объединения, работающие в сфере поиска пропавших без вести, пленных или незаконно удержанных лиц.

Напомним, за год полномасштабной войны Украина провела 38 обменов пленными. Из российского плена удалось освободить 1863 человека, из которых 107 гражданских.

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