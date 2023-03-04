Что делать и куда обращаться, если человек попал в плен: инструкция

Он объяснил, что родственникам пленных гражданских украинцев нужно собрать как можно больше информации для подтверждения: скриншоты сообщений, аудиозаписи разговоров, видео с камер наблюдений, видео с вражеских ресурсов и т.д. Эти данные нужно передать полиции.

Дополнительно украинцам, родные которых находятся в плену, следует обратиться в:

Национальное информационное бюро. Этот орган занимается сбором информации об украинцах, пострадавших в результате вооруженной агрессии России - военнопленных, удерживаемых гражданских, заложников оккупантов, пропавших без вести.

Объединенный центр по поиску и освобождению пленных при СБУ

Международный Комитет Красного Креста в Украине

Омбудсмен также советует украинцам обращаться в правозащитные общественные объединения, работающие в сфере поиска пропавших без вести, пленных или незаконно удержанных лиц.