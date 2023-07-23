Що робити у разі сонячного чи теплового удару: рекомендації МОЗ

Тривале перебування на сонці може спровокувати сонячний удар. Це відбувається, коли тіло більше не може контролювати свою температуру, і вона швидко підвищується, механізм потовиділення дає збій, і людина не може охолодитися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я України.
Перші симптоми перегрівання:
Такий стан називають тепловим виснаженням, і зазвичай він не потребує екстреної медичної допомоги, якщо вчасно перемістити людину в прохолодне місце і вжити усіх необхідних заходів для її охолодження.
Перша допомога у разі перегрівання:
Якщо симптоми тривають довше за пів години або стан людини погіршується, може йтися про сонячний удар - дзвоніть на номер 103.
Обов'язково викликайте "швидку", якщо у постраждалого:
Дуже важливо, щоб постраждалий вчасно отримав допомогу, адже сонячний удар може закінчитися смертю.
Як вберегтися від перегрівання
Щоб вберегтися від перегрівання, пийте багато води та закривайте тіло та голову одягом із натуральних тканин. Також необхідно уникати сонця з 11:00 до 16:00 та користуватися сонцезахисними засобами.
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