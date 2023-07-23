RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать при солнечном или тепловом ударе: рекомендации Минздрава

Фото: что делать при солнечном или тепловом ударе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Первые симптомы перегрева:

  • усталость, головокружение, головные боли;
  • тошнота;
  • чрезмерное потоотделение;
  • кожа становится бледной и липкой или возникает сыпь;
  • учащенное дыхание или сердцебиение;
  • повышенная температура;
  • сильная жажда;
  • слабость.

Такое состояние называют тепловым истощением, и обычно оно не нуждается в экстренной медицинской помощи, если вовремя переместить человека в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.

Первая помощь при перегревании:

  • переместите человека в тень или в прохладное помещение;
  • снимите с нее лишнюю одежду;
  • используйте для охлаждения холодную ванну или компрессы со смоченной в воде ткани;
  • при наличии приложите пакеты со льдом во подмышки и в паховые складки;
  • давайте пить холодную воду маленькими глотками;
  • измерьте температуру тела и, при необходимости, продолжайте охлаждение.

Если симптомы длятся дольше получаса или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе - звоните на номер 103.

Обязательно вызывайте скорую, если у пострадавшего:

  • высокая температура тела (39 ºС и выше);
  • рвота;
  • судороги;
  • дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь;
  • потеря сознания.

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.

Как уберечься от перегрева

Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины