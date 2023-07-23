Что делать при солнечном или тепловом ударе: рекомендации Минздрава

Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Первые симптомы перегрева:
Такое состояние называют тепловым истощением, и обычно оно не нуждается в экстренной медицинской помощи, если вовремя переместить человека в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.
Первая помощь при перегревании:
Если симптомы длятся дольше получаса или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе - звоните на номер 103.
Обязательно вызывайте скорую, если у пострадавшего:
Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.
Как уберечься от перегрева
Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.