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Что делать при солнечном или тепловом ударе: рекомендации Минздрава

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Воскресенье 23 июля 2023 14:33
Что делать при солнечном или тепловом ударе: рекомендации Минздрава Фото: что делать при солнечном или тепловом ударе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Продолжительное пребывание на солнце может спровоцировать солнечный удар. Это происходит, когда тело больше не может контролировать свою температуру и она быстро повышается, механизм потоотделения дает сбой, и человек не может охладиться.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.

Первые симптомы перегрева:

  • усталость, головокружение, головные боли;
  • тошнота;
  • чрезмерное потоотделение;
  • кожа становится бледной и липкой или возникает сыпь;
  • учащенное дыхание или сердцебиение;
  • повышенная температура;
  • сильная жажда;
  • слабость.

Такое состояние называют тепловым истощением, и обычно оно не нуждается в экстренной медицинской помощи, если вовремя переместить человека в прохладное место и принять все необходимые меры для его охлаждения.

Первая помощь при перегревании:

  • переместите человека в тень или в прохладное помещение;
  • снимите с нее лишнюю одежду;
  • используйте для охлаждения холодную ванну или компрессы со смоченной в воде ткани;
  • при наличии приложите пакеты со льдом во подмышки и в паховые складки;
  • давайте пить холодную воду маленькими глотками;
  • измерьте температуру тела и, при необходимости, продолжайте охлаждение.

Если симптомы длятся дольше получаса или состояние человека ухудшается, речь может идти о солнечном ударе - звоните на номер 103.

Обязательно вызывайте скорую, если у пострадавшего:

  • высокая температура тела (39 ºС и выше);
  • рвота;
  • судороги;
  • дезориентация, изменения состояния сознания, невнятная речь;
  • потеря сознания.

Очень важно, чтобы пострадавший получил помощь, ведь солнечный удар может закончиться смертью.

Как уберечься от перегрева

Чтобы уберечься от перегрева, пейте много воды и закрывайте тело и голову одеждой из натуральных тканей. Также необходимо избегать солнца с 11:00 до 16:00 и пользоваться солнцезащитными средствами.

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Министерство здравоохранения Украины
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