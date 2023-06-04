Що робити у разі порушення прав в Польщі: як подати скаргу

Фото: що робити у разі порушення прав в Польщі (Getty Images)

У разі неправомірного позбавлення українців в Польщі статусу захисту, виплат, медичного забезпечення тощо, можна звернутись за допомогою до польського омбудсмена.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мінреінтеграції.

Хто має право звернутися за допомогою: іноземці, які хочуть подати скаргу на діяльність тієї чи іншої установи;

група осіб;

організація. Як подати запит: написати на електронну пошту biurorzecznika@brpo.gov.pl;

відправити лист на адресі Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;

заповнити онлайн-форму за посиланням. "Якщо потенційний заявник має питання щодо оформлення запиту або додаткових документів, він може зателефонувати на безкоштовну гарячу лінію за номером: (+ 48) 800 676 676 для уточнення всієї необхідної інформації", - пише пресслужба. Як подати запит: важливо вказати ім'я, прізвище й адресу, на яку можна направити зворотну кореспонденцію;

викласти суть питання коротко, однак змістовно;

додати до кожного листа копії документів, якими володіє заявник. Де можна відвідати Офіс омбудсмена? Офіс омбудсмена в Варшаві розташований за адресою Aleja Solidarności 77, 00-090. телефон: (+ 48) 22 55 17 700.

прийом відвідувачів: понеділок з 09:00 до 17:00, з вівторка до п'ятниці з 09:00 до 15:00. Територіально уповноважені: Гданськ ul. Chmielna 54/57, 80-748. телефони: (+ 48) 58 764 73 02, (+ 48) 58 764 73 06.

прийом відвідувачів: понеділок з 10:00 до 17:00, з вівторка до четверга з 09:00 до 15:00. Катовіце ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032. телефон: (+ 48) 32 72 86 800.

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