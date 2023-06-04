Что делать в случае нарушения прав в Польше: как подать жалобу

Фото: что делать в случае нарушения прав в Польше (Getty Images)

В случае неправомерного лишения украинцев в Польше статуса защиты, выплат, медицинского обеспечения и т.д., можно обратиться за помощью к польскому омбудсмену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Кто имеет право обратиться за помощью: иностранцы, желающие подать жалобу на деятельность того или иного учреждения;

группа лиц;

организация. Как подать запрос: написать по электронной почте biurorzecznika@brpo.gov.pl;

отправить письмо по адресу Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;

заполнить онлайн-форму по ссылке. "Если потенциальный заявитель имеет вопрос по оформлению запроса или дополнительных документов, он может позвонить по телефону на бесплатную горячую линию по номеру: (+ 48) 800 676 676 для уточнения всей необходимой информации", - пишет пресс-служба. Как подать запрос: важно указать имя, фамилию и адрес, на который можно направить обратную корреспонденцию;

изложить суть вопроса коротко, но содержательно;

добавить в каждое письмо копии документов, которыми владеет заявитель. Где можно посетить офис омбудсмена? Офис омбудсмена в Варшаве находится по адресу Aleja Solidarności 77, 00-090. телефон: (+ 48) 22 55 17 700.

прием посетителей: понедельник с 09:00 до 17:00, со вторника по пятницу с 09:00 до 15:00. Территориально уполномоченные: Гданьск ul. Chmielna 54/57, 80-748. телефоны: (+48) 58 764 73 02, (+48) 58 764 73 06.

прием посетителей: понедельник с 10:00 до 17:00, со вторника по четверг с 09:00 до 15:00. Катовице ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032. телефон: (+48) 32 72 86 800.

прием посетителей: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник – с 10:00 до 17:00. Вроцлав ul. Wierzbowa 5, 50-056. телефоны: (+48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.

прием посетителей: понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 15:00, среда – с 10:00 до 17:00.