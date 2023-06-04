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Что делать в случае нарушения прав в Польше: как подать жалобу

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Воскресенье 04 июня 2023 11:15
Что делать в случае нарушения прав в Польше: как подать жалобу Фото: что делать в случае нарушения прав в Польше (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В случае неправомерного лишения украинцев в Польше статуса защиты, выплат, медицинского обеспечения и т.д., можно обратиться за помощью к польскому омбудсмену.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Минреинтеграции.

Кто имеет право обратиться за помощью:

  • иностранцы, желающие подать жалобу на деятельность того или иного учреждения;
  • группа лиц;
  • организация.

Как подать запрос:

  • написать по электронной почте biurorzecznika@brpo.gov.pl;
  • отправить письмо по адресу Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa;
  • заполнить онлайн-форму по ссылке.

"Если потенциальный заявитель имеет вопрос по оформлению запроса или дополнительных документов, он может позвонить по телефону на бесплатную горячую линию по номеру: (+ 48) 800 676 676 для уточнения всей необходимой информации", - пишет пресс-служба.

Как подать запрос:

  • важно указать имя, фамилию и адрес, на который можно направить обратную корреспонденцию;
  • изложить суть вопроса коротко, но содержательно;
  • добавить в каждое письмо копии документов, которыми владеет заявитель.

Где можно посетить офис омбудсмена?

Офис омбудсмена в Варшаве находится по адресу Aleja Solidarności 77, 00-090.

  • телефон: (+ 48) 22 55 17 700.
  • прием посетителей: понедельник с 09:00 до 17:00, со вторника по пятницу с 09:00 до 15:00.

Территориально уполномоченные:

Гданьск

ul. Chmielna 54/57, 80-748.

  • телефоны: (+48) 58 764 73 02, (+48) 58 764 73 06.
  • прием посетителей: понедельник с 10:00 до 17:00, со вторника по четверг с 09:00 до 15:00.

Катовице

ul. Jagiellońska 25 pokój 122, 40-032.

  • телефон: (+48) 32 72 86 800.
  • прием посетителей: понедельник, среда, пятница с 09:00 до 15:00, вторник – с 10:00 до 17:00.

Вроцлав

ul. Wierzbowa 5, 50-056.

  • телефоны: (+48) 71 34 69 115, (+48) 71 34 69 100.
  • прием посетителей: понедельник, вторник, четверг с 09:00 до 15:00, среда – с 10:00 до 17:00.

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