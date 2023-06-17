Що робити з продуктами, які затопило: МОЗ дало рекомендації

Через підрив окупантами Каховської ГЕС десятки населених пунктів на півдні України були підтоплені або повністю опинилися під водою. Жителям постраждалих районів радять обережно використовувати їжу, яка була підтоплена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.
Фахівці радять жителям півдня України бути обережними з продуктами, які контактували з водою, а якщо є сумніви - то краще не їсти її.
Не варто споживати харчі:
Якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір - їх також не можна їсти.
Продукти, які контактували з водою, потрібно очистити, промити чистою водою та продезінфікувати.
Щоб очистити та дезінфікувати посуд, потрібно:
Для цього необхідно:
Після підриву дамби Каховського водосховища частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.
Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує пити лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.
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