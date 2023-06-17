Что делать с продуктами, которые затопило: Минздрав дал рекомендации

Специалисты советуют жителям юга Украины быть осторожными с продуктами, которые контактировали с водой, а если есть сомнения - то лучше не есть ее.

Не стоит потреблять пищу:

с необычным запахом, цветом или текстурой;

в обычной, не защищенной от воды упаковке;

в картонной упаковке;

с негерметичной крышкой;

консервированную в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);

консервированную, если у нее вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.

Продукты, которые контактировали с водой, следует очистить, промыть чистой водой и продезинфицировать.

Как дезинфицировать посуду

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду, необходимо:

вымыть все горячей водой с моющим средством;

промыть чистой безопасной водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода, или очищенная специальными средствами;

облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Как очистить заводскую консервацию и продукты в пластиковой упаковке

Для этого необходимо:

удалить этикетки;

очистить поверхность от грязи и ила;

помыть упаковку горячей мыльной водой;

ополоснуть банки/упаковки чистой безопасной водой;

промыть кипятком;

наклеить новые этикетки со сроками годности или нанести соответствующую маркировку другим доступным способом;

консервы нужно употребить как можно скорее.

Опасная вода

После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

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