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Что делать с продуктами, которые затопило: Минздрав дал рекомендации

Фото: что делать с продуктами, которые затопило после подрыва ГЭС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС десятки населенных пунктов на юге Украины были подтоплены или полностью оказались под водой. Жителям пострадавших районов советуют осторожно использовать подтопленную пищу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Специалисты советуют жителям юга Украины быть осторожными с продуктами, которые контактировали с водой, а если есть сомнения - то лучше не есть ее.

Не стоит потреблять пищу:

  • с необычным запахом, цветом или текстурой;
  • в обычной, не защищенной от воды упаковке;
  • в картонной упаковке;
  • с негерметичной крышкой;
  • консервированную в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
  • консервированную, если у нее вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.

Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.

Продукты, которые контактировали с водой, следует очистить, промыть чистой водой и продезинфицировать.

Как дезинфицировать посуду

Чтобы очистить и дезинфицировать посуду, необходимо:

  • вымыть все горячей водой с моющим средством;
  • промыть чистой безопасной водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода, или очищенная специальными средствами;
  • облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.

Как очистить заводскую консервацию и продукты в пластиковой упаковке

Для этого необходимо:

  • удалить этикетки;
  • очистить поверхность от грязи и ила;
  • помыть упаковку горячей мыльной водой;
  • ополоснуть банки/упаковки чистой безопасной водой;
  • промыть кипятком;
  • наклеить новые этикетки со сроками годности или нанести соответствующую маркировку другим доступным способом;
  • консервы нужно употребить как можно скорее.

Опасная вода

После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.

Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.

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продуктиМинистерство здравоохранения Украины