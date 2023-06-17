Что делать с продуктами, которые затопило: Минздрав дал рекомендации

Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС десятки населенных пунктов на юге Украины были подтоплены или полностью оказались под водой. Жителям пострадавших районов советуют осторожно использовать подтопленную пищу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Специалисты советуют жителям юга Украины быть осторожными с продуктами, которые контактировали с водой, а если есть сомнения - то лучше не есть ее.
Не стоит потреблять пищу:
Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.
Продукты, которые контактировали с водой, следует очистить, промыть чистой водой и продезинфицировать.
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду, необходимо:
Для этого необходимо:
После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.
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