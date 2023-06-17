Що робити з продуктами, які затопило: МОЗ дало рекомендації

Через підрив окупантами Каховської ГЕС десятки населених пунктів на півдні України були підтоплені або повністю опинилися під водою. Жителям постраждалих районів радять обережно використовувати їжу, яка була підтоплена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров'я.

Фахівці радять жителям півдня України бути обережними з продуктами, які контактували з водою, а якщо є сумніви - то краще не їсти її.

Не варто споживати харчі:

з незвичним запахом, кольором чи текстурою;

у звичайній, не захищеній від води, упаковці;

у картонній упаковці;

з негерметичною кришкою;

консервовані в домашніх умовах (є ризик порушення герметичності пакування);

консервовані, якщо у них здуті кришки, деформовані або з ознаками іржі бляшанки.

Якщо з продуктів, які були щільно закриті, під час відкривання виливається рідина чи йде піна, а інгредієнти втратили колір - їх також не можна їсти.

Продукти, які контактували з водою, потрібно очистити, промити чистою водою та продезінфікувати.

Як дезінфікувати посуд

Щоб очистити та дезінфікувати посуд, потрібно:

вимити все гарячою водою з мийним засобом;

промити чистою безпечною водою. Безпечною може бути бутильована або привізна питна вода, чи та, яка очищена спеціальними засобами;

облити предмет окропом та дати висохнути або витерти насухо.

Як очистити заводську консервацію та продукти у пластиковій упаковці

Для цього необхідно:

видалити етикетки;

очистити поверхню від бруду та мулу;

помити упаковки гарячою мильною водою;

ополоснути банки/упаковки чистою безпечною водою;

промити окропом;

наклеїти нові етикетки з термінами придатності або нанести відповідне маркування в інший доступний спосіб;

консерви потрібно спожити якомога швидше.

Небезпечна вода

Після підриву дамби Каховського водосховища частина територій Херсонській, Миколаївської, Дніпропетровської та Запорізької областей була затоплена.

Жителів постраждалих регіонів закликали бути обережними та не споживати поверхневу воду. МОЗ рекомендує пити лише бутильовану воду, навіть для миття овочів та фруктів.

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