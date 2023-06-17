Что делать с продуктами, которые затопило: Минздрав дал рекомендации
Из-за подрыва оккупантами Каховской ГЭС десятки населенных пунктов на юге Украины были подтоплены или полностью оказались под водой. Жителям пострадавших районов советуют осторожно использовать подтопленную пищу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Специалисты советуют жителям юга Украины быть осторожными с продуктами, которые контактировали с водой, а если есть сомнения - то лучше не есть ее.
Не стоит потреблять пищу:
- с необычным запахом, цветом или текстурой;
- в обычной, не защищенной от воды упаковке;
- в картонной упаковке;
- с негерметичной крышкой;
- консервированную в домашних условиях (есть риск нарушения герметичности упаковки);
- консервированную, если у нее вздутые крышки, деформированные или с признаками ржавчины.
Если из плотно закрытых продуктов во время открывания выливается жидкость или идет пена, а ингредиенты потеряли цвет - их также нельзя есть.
Продукты, которые контактировали с водой, следует очистить, промыть чистой водой и продезинфицировать.
Как дезинфицировать посуду
Чтобы очистить и дезинфицировать посуду, необходимо:
- вымыть все горячей водой с моющим средством;
- промыть чистой безопасной водой. Безопасной может быть бутилированная или привозная питьевая вода, или очищенная специальными средствами;
- облить предмет кипятком и дать высохнуть или вытереть насухо.
Как очистить заводскую консервацию и продукты в пластиковой упаковке
Для этого необходимо:
- удалить этикетки;
- очистить поверхность от грязи и ила;
- помыть упаковку горячей мыльной водой;
- ополоснуть банки/упаковки чистой безопасной водой;
- промыть кипятком;
- наклеить новые этикетки со сроками годности или нанести соответствующую маркировку другим доступным способом;
- консервы нужно употребить как можно скорее.
Опасная вода
После подрыва дамбы Каховского водохранилища часть территорий Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областей была затоплена.
Жителей пострадавших регионов призывали быть осторожными и не употреблять поверхностную воду. Минздрав рекомендует пить только бутилированную воду, даже для мытья овощей и фруктов.
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