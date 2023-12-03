Що робити при підозрі на травму кінцівки: МОЗ дало поради

Міністерство охорони здоров'я України дало рекомендації, як діяти у разі травми кінцівок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОЗ.
Дії залежить від виду перелому. Спочатку потрібно надати людині домомедичну допомогу. Дотримуйтесь алгоритму:
Далі визначте вид перелому.
При відкритому переломі
Якщо перелом відкритий, то тут буде рана, яка може кровоточити. Також пошкоджена кінцівка може бути рухомою або деформованою. У такому разі потрібно:
При закритому переломі
Закритий перелом – це коли кістка зламана, але шкіра не пошкоджена. Він може супроводжуватися болем, деформацією кінцівки, її нерухомістю чи незвичайною рухливістю. Також може з'явитися синець та набряк. У такому разі потрібно:
Якщо людина непритомна і не дихає, починайте робити їй штучне дихання та масаж серця.
"Якщо ви стали свідком травмування іншої людини – не проходьте повз нього, а якщо допомога потрібна вам – не соромтеся попросити про неї. Будьте здорові", - повідомляє МОЗ.
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