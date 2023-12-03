Что делать при подозрении на травму конечности: Минздрав дал советы

Действия зависят от вида перелома. Сначала нужно оказать человеку домедицинскую помощь. Следуйте алгоритму:

Оцените обстановку. Убедитесь, что вам и пострадавшему ничего не угрожает. Успокойте пострадавшего. Объясните ему, что вы будете делать. Позвоните в скорую помощь. Сообщите диспетчеру, что случилось. Следуйте указаниям диспетчера.

Далее определите вид перелома.

При открытом переломе

Если перелом открытый, то в этом месте будет рана, которая может кровоточить. Также поврежденная конечность может быть неестественно подвижной или деформированной. В таком случае нужно:

разрезать одежду и осмотреть рану;

если есть кровотечение, нужно его остановить. Для этого можно наложить жгут или давящую повязку выше раны;

после остановки кровотечения, на рану наложить чистую повязку;

положить травмированного человека в удобное положение, которое не будет причинять ему боль;

если вы умеете обездвиживать поврежденную конечность (и прошли соответствующее обучение) - то сделайте это. Если же не умеете, то не трогайте ее;

укрыть человека покрывалом или одеялом, чтобы он не замерз;

оставаться рядом с травмированным человеком и следить за его состоянием до прибытия врачей;

если состояние травмированного человека ухудшится до приезда скорой, снова позвоните по номеру 103.

При закрытом переломе

Закрытый перелом - это когда кость сломана, но кожа не повреждена. Он может сопровождаться болью, деформацией конечности, ее неподвижностью или необычной подвижностью. Также может появиться синяк и отек. В таком случае нужно:

положить травмированного человека в удобное положение;

если вы умеете обездвиживать поврежденную конечность (и прошли соответствующее обучение) - то сделайте это. Если же не умеете, то не трогайте ее;

укрыть человека покрывалом или одеялом, чтобы он не замерз;

оставаться рядом с травмированным человеком и следить за его состоянием до прибытия врачей;

если состояние травмированного человека ухудшится до приезда скорой, снова позвоните по номеру 103.

Если человек без сознания и не дышит, начинайте делать ему искусственное дыхание и массаж сердца.

"Если вы стали свидетелем травмирования другого человека – не проходите мимо, а если помощь нужна вам – не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы", - сообщает МОЗ.

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