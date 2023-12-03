Что делать при подозрении на травму конечности: Минздрав дал советы

Министерство здравоохранения Украины дало рекомендации, как поступать в случае травмы конечностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МОЗ.
Действия зависят от вида перелома. Сначала нужно оказать человеку домедицинскую помощь. Следуйте алгоритму:
Далее определите вид перелома.
При открытом переломе
Если перелом открытый, то в этом месте будет рана, которая может кровоточить. Также поврежденная конечность может быть неестественно подвижной или деформированной. В таком случае нужно:
При закрытом переломе
Закрытый перелом - это когда кость сломана, но кожа не повреждена. Он может сопровождаться болью, деформацией конечности, ее неподвижностью или необычной подвижностью. Также может появиться синяк и отек. В таком случае нужно:
Если человек без сознания и не дышит, начинайте делать ему искусственное дыхание и массаж сердца.
"Если вы стали свидетелем травмирования другого человека – не проходите мимо, а если помощь нужна вам – не стесняйтесь попросить о нем. Будьте здоровы", - сообщает МОЗ.
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