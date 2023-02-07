Що робити під час землетрусу: поради українцям

Якщо вас попередили про землетрус заздалегідь:

Перш ніж залишити дім, вимкніть нагрівальні пристрої та газ, якщо топилася піч, загасіть її;

Поставте на підлогу важкі та великі речі. Закріпіть речі, які можуть впасти;

Слухайте офіційну інформацію та інструкції про порядок дій по радіо. Не користуйтеся без потреби телефоном, аби не перевантажувати мережу;

Якщо вдома ви не самі, спершу допоможіть одягнутись і зібратися дітям та людям похилого віку, після чого одягніться самі та візьміть тривожну валізу або оперативно зберіть найнеобхідніші речі: документи, запасний одяг, невеликий запас продуктів харчування, питну воду, медикаменти, кишеньковий ліхтарик, радіоприймач;

Зберігайте спокій, попередьте сусідів про загрозу, надайте допомогу дітям, вагітним, людям похилого віку та всім іншим, хто не в змозі потурбуватися про себе сам.

Поясніть дітям, як ви будете діяти, коли почнеться землетрус. На випадок евакуації в рюкзак та кишеню одягу дитини покладіть позначки з її ім’ям, роком народження, домашньою адресою, запланованим місцем призначення та інформацією про батьків — іменами й контактами. Поясніть дитині, коли і як користуватися цією запискою.

Покиньте приміщення. На вулиці якомога швидше відійдіть від будівель і споруд у напрямку площ, широких вулиць, скверів, спортивних майданчиків, незабудованих ділянок.

Якщо землетрус уже почався:

Заховайтеся. Поки поштовхи тривають, швидко перейдіть у місце подалі від вікон чи туди, де менше загрози, що на вас впадуть меблі чи інші важкі предмети.

Найкраще сховатися під міцними столами, ліжками, поблизу головних стін чи колон.

Ховаючись на кухні, остерігайтеся навісних шаф та великогабаритної побутової техніки. У спальні ви можете накрити голову подушкою або ковдрою, і це захистить вас від поранення, якщо розіб’ється вікно або дзеркало.

Кишеньковий ліхтарик вам допоможе діяти чітко, навіть коли електрики не стане. Однак краще тримайте під рукою мобільний телефон, який може замінити ліхтарик, а також буде засобом зв’язку й джерелом інформації для вас.

Якщо ви опинились під завалами, не панікуйте – оцініть ситуацію.

Дотримуйтеся плану дій, який допоможе звільнитись. Найперше – кличте на допомогу. Якщо вас почули, чекайте, поки розберуть завал. Якщо вас не чують, спробуйте врятуватися самі, але без різких рухів. Оцініть ситуацію: чи бачите ви, що на вас впало. Якщо ви в змозі звільнити кінцівки, почніть розбирати завал, але намагаючись не зачепити те, на чому все тримається. Якщо самотужки впоратися не виходить, чекайте на допомогу, не полишаючи спроб сповістити про себе: телефонуйте, кричіть, гучно стукайте по трубах.

Чекайте, поки перші коливання вщухнуть. Після того, коли вони вщухли, обережно вийдіть зі схованки, пам’ятаючи, що небезпека не минула і все ще є ризик порізатися розбитим склом чи іншими предметами. Взуйтеся, щоб не порізати ноги.

Підготуйте шлях до евакуації. Відчиніть міжкімнатні та вхідні двері, відчиніть вікна, щоб їх не заблокувало й ви мали можливість вийти в будь-який момент.

Вимкніть з розеток електроприлади, газову плиту, погасіть піч, якщо у вас вона є.

Евакуюйтеся, якщо є потреба. Не покладайтесь у цьому рішенні на сусідів. У першу чергу дослухайтеся до офіційних повідомлень влади по радіо, телебаченню, на офіційних сайтах і каналах: де епіцентр землетрусу, чи небезпечно у вашому місті або районі, чи оголошена евакуація. Якщо, на вашу думку, у вас удома безпечно, тоді залишайтеся

Якщо ви вирішили евакуюватись:

Перекрийте газ, воду й електрику. Візьміть з собою найнеобхідніше: документи, невеликий запас їжі, води, медикаменти. Виходячи, не користуйтеся ліфтом, ідіть пішки. Пересувайтеся швидко, але обережно: спиною до стін, особливо під час спуску сходами. Дізнайтеся, чи в безпеці ваші рідні. Переконавшись, що вони в нормі, допоможіть сусідам похилого віку, людям з інвалідністю, вагітним і всім, хто не в змозі потурбуватися про себе сам. Дізнайтеся через офіційні канали влади, де найближчий до вас центр збору людей, і прямуйте в безпечне місце.

По дорозі до безпечних місць:

Найкращий варіант - пересуватися пішки. Однак, якщо ви в авто, будуйте маршрут подалі від балконів, дерев та інших конструкцій, які можуть упасти. Під час повторних коливань зупиніться, відчиніть двері та залишайтесь в автомобілі до припинення коливань. Але не зупиняйтеся під мостами, шляхопроводами, лініями електропередач, станьте подалі від балконів, карнизів і дерев.

Якщо ви прямуєте в безпечне місце пішки:

Уникайте вузьких і захаращених вулиць, йдіть через широкі вулиці і площі, уважно стежте за стінами, що можуть упасти, тримайтеся подалі від веж, дзвіниць, водоймищ;

У небезпечних місцях тримайте над головою рюкзак - це може захистити вас від травми;

Стежте за небезпечними предметами, що можуть лежати на землі (дроти під напругою, уламки скла, зламані дошки тощо);

Не підходьте близько до місць пожежі, не ховайтеся поблизу гребель, річок, на морських пляжах і берегах озер;

Намагайтеся допомагати тим, хто не може захистити себе сам (дітям, вагітним, людям з інвалідністю та людям похилого віку);

Якщо ви бачите людину, яка в небезпеці, викличте рятувальників або швидку та, поки вони їдуть, за можливості надайте їй домедичну допомогу. Якщо людина під завалом, об’єднайтеся з іншими, аби визволити її (якщо в тій ситуації це можливо).

Коли ви дістались безпечного місця й загроза минула: