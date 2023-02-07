Что делать во время землетрясения: советы украинцам

В Турции из-за землетрясения, произошедшего в понедельник, 6 февраля, погибли 4 тысячи человек, его толчки могли слышать жители Крыма и юга Украины. Что делать во время землетрясения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Dovidka.info.
Если вас предупредили о землетрясении заранее:
Если землетрясение уже началось:
Спрячьтесь. Пока толчки продолжаются, быстро перейдите в место подальше от окон или туда, где меньше угрозы, что на вас упадет мебель или другие тяжелые предметы.
Лучше спрятаться под крепкими столами, кроватями, вблизи главных стен или колонн.
Прячась на кухне, остерегайтесь навесных шкафов и крупногабаритной бытовой техники. В спальне можно накрыть голову подушкой или одеялом, и это защитит вас от ранения, если разобьется окно или зеркало.
Карманный фонарик вам поможет действовать четко, даже когда электричества не станет. Однако лучше держите под рукой мобильный телефон, который может заменить фонарик, а также будет являться средством связи и источником информации для вас.
Если вы оказались под завалами, не паникуйте - оцените ситуацию.
Соблюдайте план действий, который поможет уволиться. Прежде всего - зовите на помощь. Если вас услышали, ждите, пока разберут завал. Если вас не слышат, попытайтесь спастись сами, но без резких движений. Оцените ситуацию: видите ли вы, что на вас упало. Если вы в состоянии освободить конечности, начните разбирать завал, но стараясь не задеть то, на чем все держится. Если самостоятельно справиться не получается, ждите помощи, не оставляя попыток сообщить о себе: звоните, кричите, громко стучите по трубам.
Ждите, пока первые колебания утихнут. После того, как они утихли, осторожно выйдите из тайника, помня, что опасность не миновала и все еще есть риск порезаться разбитым стеклом или другими предметами. Надейтесь, чтобы не порезать ноги.
Подготовьте путь к эвакуации. Откройте межкомнатную и входную дверь, откройте окна, чтобы их не заблокировало и вы имели возможность выйти в любой момент.
Выключите из розеток электроприборы, газовую плиту, погасите печь, если у вас она есть.
Эвакуируйтесь, если есть необходимость. Не полагайтесь в этом решении на соседей. В первую очередь прислушивайтесь к официальным сообщениям властей по радио, телевидению, на официальных сайтах и каналах: где эпицентр землетрясения, опасно ли в вашем городе или районе или объявлена эвакуация. Если, по-вашему, у вас дома безопасно, тогда оставайтесь
Если вы решили эвакуироваться:
По дороге к безопасным местам:
Лучший вариант - передвигаться пешком. Однако если вы в авто, стройте маршрут подальше от балконов, деревьев и других конструкций, которые могут упасть. При повторных колебаниях остановитесь, откройте дверь и оставайтесь в автомобиле до прекращения колебаний. Но не останавливайтесь под мостами, путепроводами, линиями электропередач, станьте подальше от балконов, карнизов и деревьев.
Если вы направляетесь в безопасное место пешком:
Когда вы добрались до безопасного места и угроза прошла:
Как сообщалось, в Турции найдено 6 украинцев. Они не выходили на связь с родственниками, в настоящее время в МИДе уже насчитывается 27 подобных заявок.
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