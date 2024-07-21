Що робити на перехресті, де не працюють світлофори: пояснення поліції

Через відключення світла в Україні певних незручностей зазнають водії. Зокрема, варто знати, як діяти у випадку, якщо на перехресті вимкнено світлофор.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.
У поліції зазначають, що якщо на проїзній частині перебуває регулювальник - це означає, що ви повинні дотримуватися його сигналів. Виконання сигналів регулювальника обов‘язкове для усіх учасників дорожнього руху: водіїв, пішоходів та велосипедистів.
Якщо регулювальник підняв руку вгору, це означає, що всім учасникам потрібно зупинитися і чекати подальших вказівок.
Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до вас, руки розведені в сторони, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука із червоним диском - рух заборонено в усі сторони.
Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає червоний диск, витягнута вперед, тобто до вас - рух заборонено прямо, а праворуч - дозволено.
Регулювальник стоїть до вас лівим боком із витягнутою вперед рукою із жезлом - можна їхати в будь-якому напрямку.
Регулювальник стоїть лівим боком до вашої автівки, а його руки опущені донизу, витягнуті в сторони або зігнуті і притиснуті до грудей - можна їхати прямо або праворуч, пропустивши пішоходів.
Раніше РБК-Україна розповідало про те, що знак правил дорожнього руху "Зупинка заборонена" - забороняє зупинку і стоянку транспортних засобів. Однак є низка виключень, коли його дія не поширюється.
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