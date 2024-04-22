Що робити, якщо знайшов боєприпас чи міну: алгоритм дій

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік загинув від вибуху гранати. Інцидент стався біля одного з гаражних кооперативів в Голосіївському районі.

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