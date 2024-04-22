Что делать, если нашел боеприпас или мину: алгоритм действий

В Украине потенциально заминированными считают не менее 30% территорий, что соразмерно трем площадям Хорватии. Поэтому украинцам важно знать, что нужно и что не нужно делать в случае обнаружения взрывчатки или боеприпасов.
РБК-Украина рассказывает, каких правил нужно соблюдать, если обнаружили взрывоопасные предметы.
В ходе подготовки публикации использовались данные полиции Киевской области и заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
Как отмечают украинские правоохранители, если произошло так, что вы нашли боеприпас или другой взрывоопасный предмет, то прежде всего - сохраняйте спокойствие.
А дальше, следуйте алгоритму от полиции:
В то же время, как предупреждают правоохранители, категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету.
Что еще нельзя делать:
Следование этим простым советам может помочь сохранить вашу жизнь и жизнь окружающих.
Напомним, недавно в Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел у одного из гаражных кооперативов в Голосеевском районе.
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