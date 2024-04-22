ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що робити, якщо знайшов боєприпас чи міну: алгоритм дій

Україна, Понеділок 22 квітня 2024 18:00
UA EN RU
Що робити, якщо знайшов боєприпас чи міну: алгоритм дій Фото: українцям дали алгоритм на випадок виявлення боєприпасів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні потенційно замінованими вважають щонайменше 30% територій, що співмірне трьом площам Хорватії. Тому українцям важливо знати, що потрібно та що не потрібно робити у випадку виявлення вибухівки чи боєприпасів.

РБК-Україна розповідає, яких правил потрібно дотримуватися, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети.

Під час підготовки публікації використовувались дані поліції Київської області та заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

Зміст

Що робити, якщо знайшли боєприпас

Як наголошують українські правоохоронці, якщо сталося так, що ви знайшли боєприпас чи інший вибухонебезпечний предмет, то перш за все - зберігайте спокій.

А далі, дотримуйтесь алгоритму від поліції:

  • попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його;
  • обов‘язково зателефонуйте на лінію 101, 102 або 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета;
  • очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.

Що не робити, якщо знайшли боєприпас

Водночас, як попереджають правоохоронці, категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета.

Що ще не можна робити:

  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати вибухонебезпечні предмети;
  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу небезпечного предмета;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Дотримання цих простих порад може допомогти зберегти ваше життя та життя тих, хто вас оточує.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік загинув від вибуху гранати. Інцидент стався біля одного з гаражних кооперативів в Голосіївському районі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
Про важкий період для України, новий "прогноз" та Telegram: головне з інтервʼю Буданова
DAILY
Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Курс на 40: чому росте долар, від кого це залежить і як довго триватиме