Що робити, якщо знайшов боєприпас чи міну: алгоритм дій
В Україні потенційно замінованими вважають щонайменше 30% територій, що співмірне трьом площам Хорватії. Тому українцям важливо знати, що потрібно та що не потрібно робити у випадку виявлення вибухівки чи боєприпасів.
РБК-Україна розповідає, яких правил потрібно дотримуватися, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети.
Під час підготовки публікації використовувались дані поліції Київської області та заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.
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Що робити, якщо знайшли боєприпас
Як наголошують українські правоохоронці, якщо сталося так, що ви знайшли боєприпас чи інший вибухонебезпечний предмет, то перш за все - зберігайте спокій.
А далі, дотримуйтесь алгоритму від поліції:
- попередьте про підозрілий предмет осіб, які перебувають поруч, та позначте або обгородіть його;
- обов‘язково зателефонуйте на лінію 101, 102 або 112 та повідомте про виявлення підозрілого предмета;
- очікуйте рятувальників на безпечній відстані від місця перебування предмета.
Що не робити, якщо знайшли боєприпас
Водночас, як попереджають правоохоронці, категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета.
Що ще не можна робити:
- підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати вибухонебезпечні предмети;
- курити та використовувати відкритий вогонь поблизу небезпечного предмета;
- приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.
Дотримання цих простих порад може допомогти зберегти ваше життя та життя тих, хто вас оточує.
Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік загинув від вибуху гранати. Інцидент стався біля одного з гаражних кооперативів в Голосіївському районі.
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