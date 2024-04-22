Що робити, якщо знайшов боєприпас чи міну: алгоритм дій

В Україні потенційно замінованими вважають щонайменше 30% територій, що співмірне трьом площам Хорватії. Тому українцям важливо знати, що потрібно та що не потрібно робити у випадку виявлення вибухівки чи боєприпасів.

Під час підготовки публікації використовувались дані поліції Київської області та заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

РБК-Україна розповідає, яких правил потрібно дотримуватися, якщо знайшли вибухонебезпечні предмети.

Дотримання цих простих порад може допомогти зберегти ваше життя та життя тих, хто вас оточує.

Що ще не можна робити:

Водночас, як попереджають правоохоронці, категорично заборонено наближатися до вибухонебезпечного предмета.

А далі, дотримуйтесь алгоритму від поліції:

Як наголошують українські правоохоронці, якщо сталося так, що ви знайшли боєприпас чи інший вибухонебезпечний предмет, то перш за все - зберігайте спокій.

Нагадаємо, нещодавно у Києві чоловік загинув від вибуху гранати. Інцидент стався біля одного з гаражних кооперативів в Голосіївському районі.

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