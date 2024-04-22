Что делать, если нашел боеприпас или мину: алгоритм действий

В Украине потенциально заминированными считают не менее 30% территорий, что соразмерно трем площадям Хорватии. Поэтому украинцам важно знать, что нужно и что не нужно делать в случае обнаружения взрывчатки или боеприпасов.

В ходе подготовки публикации использовались данные полиции Киевской области и заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

РБК-Украина рассказывает, каких правил нужно соблюдать, если обнаружили взрывоопасные предметы.

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Что делать, если нашли боеприпас

Как отмечают украинские правоохранители, если произошло так, что вы нашли боеприпас или другой взрывоопасный предмет, то прежде всего - сохраняйте спокойствие.

А дальше, следуйте алгоритму от полиции:

предупредите о подозрительном предмете находящихся рядом лиц и обозначьте или оградите его;

обязательно позвоните по линии 101, 102 или 112 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета;

ждите спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.

Что не делать, если нашли боеприпас

В то же время, как предупреждают правоохранители, категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету.

Что еще нельзя делать:

поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать взрывоопасные предметы;

курить и использовать открытый огонь вблизи опасного предмета;

приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Следование этим простым советам может помочь сохранить вашу жизнь и жизнь окружающих.