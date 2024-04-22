Что делать, если нашел боеприпас или мину: алгоритм действий
В Украине потенциально заминированными считают не менее 30% территорий, что соразмерно трем площадям Хорватии. Поэтому украинцам важно знать, что нужно и что не нужно делать в случае обнаружения взрывчатки или боеприпасов.
РБК-Украина рассказывает, каких правил нужно соблюдать, если обнаружили взрывоопасные предметы.
В ходе подготовки публикации использовались данные полиции Киевской области и заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.
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Что делать, если нашли боеприпас
Как отмечают украинские правоохранители, если произошло так, что вы нашли боеприпас или другой взрывоопасный предмет, то прежде всего - сохраняйте спокойствие.
А дальше, следуйте алгоритму от полиции:
- предупредите о подозрительном предмете находящихся рядом лиц и обозначьте или оградите его;
- обязательно позвоните по линии 101, 102 или 112 и сообщите об обнаружении подозрительного предмета;
- ждите спасателей на безопасном расстоянии от места нахождения предмета.
Что не делать, если нашли боеприпас
В то же время, как предупреждают правоохранители, категорически запрещено приближаться к взрывоопасному предмету.
Что еще нельзя делать:
- поднимать, вытаскивать из грунта, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать взрывоопасные предметы;
- курить и использовать открытый огонь вблизи опасного предмета;
- приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.
Следование этим простым советам может помочь сохранить вашу жизнь и жизнь окружающих.
Напомним, недавно в Киеве мужчина погиб от взрыва гранаты. Инцидент произошел у одного из гаражных кооперативов в Голосеевском районе.
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