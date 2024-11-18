Что делать, если застрял в лифте: простые правила для детей
Внезапная остановка лифта может вызвать панику даже у взрослого, довольно распространенной ситуацией сейчас, когда в Украине вернулись графики отключений электроэнергии. Однако для ребенка, который оказался в лифте сам, это может стать настоящим испытанием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС Украины.
Чтобы избежать лишнего стресса у ребенка, важно заранее подготовить его и объяснить алгоритм действий.
Основные правила для детей:
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Детям младше 12 лет не рекомендуется пользоваться лифтом без сопровождения взрослых.
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Также следует избегать использования лифта во время возможных отключений электроэнергии, а перед выходом из дома нужно проверять график отключений света.
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Заряженный телефон и фонарик должны быть всегда под рукой. Это поможет чувствовать себя увереннее.
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Ребёнок должен знать номера экстренных служб, которые всегда доступны. Или детям можно заранее сохранить не только номера родителей, но и Службу спасения (101).
Что делать, если лифт остановился?
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Никакой паники
Нужно глубоко вдохнуть, сесть на пол или опереться на стену. Если есть игрушка или что-нибудь знакомое, лучше держать это в руках для успокоения.
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Не нужно пытаться выйти самостоятельно
Попытки открыть дверь или прыжки могут быть опасны.
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Скорее вызвать помощь
Для этого нужно нажать кнопку вызова диспетчера. Если ответа нет, позвоните по телефону 101 или родителям. В противном случае – можно громко позвать на помощь, если лифт застрял на этаже.
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Необходимо следовать инструкциям спасателей
Когда приедет аварийная бригада, нужно внимательно слушать их указания и выполнять их.
Эти простые действия помогут ребенку оставаться спокойным и безопасным в этой сложной ситуации.
Ранее мы сообщали о том, как долго будут действительны отключения света в Украине и чего ждать зимой.
Также в "Укрэнерго" уже рассказали о том, как будут происходить отключение света завтра, 19 ноября. Напомним, что графики вернулись из-за возобновления масштабных российских атак на украинскую инфраструктуру.
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