Що робити, якщо втратив паспорт за кордоном та які можуть бути наслідки: роз’яснення юристки

Оскільки паспорт є головним документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, його відсутність може спричинити затримки, фінансові витрати та бюрократичні труднощі. Крім того, без належного посвідчення особи можуть виникнути проблеми з бронюванням житла, отриманням медичної допомоги чи доступом до банківських послуг.

Що потрібно зробити в першочергово

Негайно повідомте місцеву поліцію. Зареєструйте заяву про втрату чи викрадення документа. Це допоможе вам отримати офіційне підтвердження інциденту, яке буде необхідне для подальшого оформлення нового паспорта. Отримайте копію протоколу або довідку про тимчасову відсутність закордонного паспорта, яка буде видана після прийому заяви.

Зверніться до консульства або посольства України. Знайдіть найближче українське консульство чи посольство. Вони зможуть надати вам тимчасовий проїзний документ (довідку для повернення додому) або допоможуть оформити новий паспорт. Для отримання допомоги вам знадобляться:

протокол про втрату паспорта від поліції;

дві фотографії паспортного формату;

копії документів або інші матеріали, що можуть підтвердити вашу особу.

Зв’яжіться з авіакомпанією чи організаторами подорожі. Якщо ви плануєте повернення додому або зміну маршруту, повідомте авіакомпанію про ситуацію, оскільки вам може знадобитися спеціальне підтвердження для проходження паспортного контролю.

Перевірте страхові поліси. Якщо у вас є туристична страховка, ознайомтеся з умовами - деякі страхові компанії покривають витрати, пов’язані з втратою документів.

Будьте готові до затримок. Оформлення нового паспорта може зайняти деякий час, тому плануйте свої подальші дії відповідно до можливих затримок.

Після повернення додому слід негайно звернутися до Державної міграційної служби (ДМС) для повідомлення про втрату документа та оформлення нового. Для цього необхідно мати внутрішній паспорт громадянина України та квитанцію про сплату за послугу.

Терміновий документ видається протягом 7 робочих днів, а стандартний - протягом 20 робочих днів.

Які можуть бути наслідки втрати паспорта

Адміністративні труднощі. Без паспорта ви не зможете подорожувати, оскільки він є основним документом, що посвідчує вашу особу. Втрата може спричинити проблеми з реєстрацією в готелі, орендою автомобіля або отриманням доступу до інших послуг.

Фінансові витрати. Вам доведеться сплатити збори за оформлення нового паспорта та, можливо, за допомогу консульства чи страхової компанії. Крім того, затримки можуть вплинути на ваш бюджет, якщо доведеться змінювати плани чи бронювання.

Можливе затримання повернення додому. Без паспорта процедура повернення до України може затягнутися, оскільки спочатку потрібно буде оформити тимчасовий документ, що посвідчує особу.

Зверніть увагу, що відповідно до постанови Кабміну від 16 серпня 2024 року №932, запроваджено автоматизовану перевірку даних про призовників, військовозобов’язаних і резервістів. Чоловікам віком від 18 до 60 років для отримання нового паспорта або посвідчення особи для повернення необхідно мати актуальний військово-обліковий документ та пройти верифікацію через систему "Оберіг", що підтверджує справжність їхніх військових документів.

Щоб зменшити наслідки втрати документа за кордоном, рекомендується заздалегідь занотувати контакти українського консульства у країні перебування, зробити друковані та електронні копії паспорта та зберігати їх окремо від оригіналу. У разі втрати документів слід негайно звернутися до місцевих правоохоронних органів та дипломатичних представництв України.

Втрата паспорта за кордоном - це серйозна ситуація, яка вимагає негайних дій та взаємодії з місцевими правоохоронними органами та консульськими установами. Дотримання вказаних кроків допоможе зменшити наслідки інциденту та забезпечити швидке відновлення документів, а також повернення додому. Незважаючи на можливі труднощі та фінансові витрати, оперативні дії та використання правової підтримки можуть значно полегшити процес вирішення проблеми.