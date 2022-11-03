UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну: алгоритм дій

Фото: Що робити, якщо втратили зв'язок з рідними через війну (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У разі втрати контакту із близькою людиною під час війни необхідно зібрати про неї максимально детальну інформацію. Вже з нею треба звертатись до Національної поліції України, Національного інформаційного бюро та СБУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

У Мінреінтеграції надають наступні рекомендації:

  • бити на сполох, якщо близька людина три доби та більше не виходить на зв’язок;
  • написати заяву до Національної поліції про зникнення людини;
  • зібрати максимально детальну інформацію про зниклу людину - зокрема, особливі прикмети, останнє відоме місце перебування.

"Знадобляться будь-які дрібниці: від медичної довідки, яку вона отримала напередодні зникнення до контактів чи адрес людей, з якими спілкувалася. Важливо пригадати, коли востаннє близька людина виходила на зв’язок і в який спосіб вона це робила", - йдеться у повідомленні.

Також українцям треба звертатись до Національного інформаційного бюро, яке приймає звернення про полон, зникнення, депортацію дорослих та дітей, примусову мобілізацію на тимчасово окупованих територіях, а також загибель. Пошуком зниклих також займається СБУ та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Нагадаємо, що мешканців восьми прифронтових територій забезпечать безкоштовними дровами.

У Кіровоградську область прибув останній евакуаційний потяг. Загалом регіон надав прихисток 3 900 вимушеним переселенцям.

Спеціалісти із Латвії навчать українські ексгумаційні команди мінній безпеці.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні