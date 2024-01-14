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Що робити, якщо втратили пенсійне посвідчення: де оформити та отримати документ

Неділя 14 січня 2024 18:43
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Що робити, якщо втратили пенсійне посвідчення: де оформити та отримати документ Ілюстративне фото: українці можуть повторно отримати пенсійне посвідчення (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Багато українців зіштовхунились з проблемою втрати чи пошкодження документів, зокрема пенсійного посвідчення, під час війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітки.

Якщо ви втратили пенсійне посвідчення, то можна отримати новий документ. Для цього необхідно написати заяву на виготовлення нового документа.

Зробити це можна:

  • у сервісному центрі тероргану Пенсійного фонду України;
  • через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України;
  • за допомогою мобільного додатка "Пенсійний фонд".

У випадку особистого звернення необхідно подати паспорт та заповнити відповідну заяву, до якої додати фото. А ось на вебпорталі електронних послуг Фонду заяву на виготовлення пенсійного посвідчення у розділі "Про пенсійне забезпечення".

Якщо ви подаєте заяву з мобільного додатка "Пенсійний фонд", то необхідно обрати вкладку "У ПФУ": розділ "Комунікацій до ПФУ" - "Заява на виготовлення пенсійного посвідчення".

Для подання заяви на виготовлення пенсійного посвідчення через електронні послуги Пенсійного фонду необхідно підготувати скановані копії паспорта, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, підписи та фотографії.

Нове пенсійне посвідчення видадуть у вибраному заявником сервісному центрі ПФУ.

Тарифи, пенсії та субсидії у грудні

Цього місяця в Україні не заплановано підвищення пенсій та тарифів на комуналку. Проте деякі отримувачі субсидій можуть розраховувати на додаткові пільги для сплати за опалення, а для пенсіонерів передбачені індивідуальні надбавки.

Якими в грудні будуть тарифи ЖКГ, що варто знати про субсидії та хто з пенсіонерів зможе отримати доплату до пенсії, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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