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Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение: где оформить и получить документ

Воскресенье 14 января 2024 18:43
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Что делать, если потеряли пенсионное удостоверение: где оформить и получить документ Иллюстративное фото: украинцы могут повторно получить пенсионное удостоверение (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Многие украинцы столкнулись с проблемой потери или повреждения документов, в частности, пенсионного удостоверения, во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минсоцполитки.

Если вы потеряли пенсионное удостоверение, можно получить новый документ. Для этого нужно написать заявление на изготовление нового документа.

Сделать это можно:

  • в сервисном центре тероргана Пенсионного фонда Украины;
  • через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины;
  • с помощью мобильного приложения "Пенсионный фонд".

В случае личного обращения необходимо подать паспорт и заполнить соответствующее заявление, в которое добавить фото. А вот на вебпортале электронных услуг Фонда заявление на изготовление пенсионного удостоверения в разделе "О пенсионном обеспечении".

Если вы подаете заявление из мобильного приложения "Пенсионный фонд", то необходимо выбрать вкладку "В ПФУ": раздел "Коммуникаций в ПФУ" - "Заявление на изготовление пенсионного удостоверения".

Для подачи заявления на изготовление пенсионного удостоверения через электронные услуги Пенсионного фонда необходимо подготовить копии паспорта, справки о присвоении идентификационного номера, подписи и фотографии.

Новое пенсионное удостоверение будет выдано в выбранном заявителем сервисном центре ПФУ.

Тарифы, пенсии и субсидии в декабре

В этом месяце в Украине не запланировано повышение пенсий и тарифов на коммуналку. Однако некоторые получатели субсидий могут рассчитывать на дополнительные льготы по оплате за отопление, а для пенсионеров предусмотрены индивидуальные надбавки.

Какими в декабре будут тарифы ЖКХ, что следует знать о субсидиях и кто из пенсионеров сможет получить доплату к пенсии, - читайте в материале РБК-Украина.

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