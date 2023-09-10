Що робити, якщо вкрали телефон: п'ять головних кроків

У разі викрадення телефону у першу чергу потрібно убезпечити свої банківські карти та акаунти, а також попередити рідних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держспецзв'язку.

П'ять головних кроків, якщо у вас викрали смартфон

Заблокувати SIM-картку

Фахівці радять, що перш за все про викрадення телефону потрібно повідомити оператора, щоб заблокувати SIM-картку.

Київстар: можна надати інформацію оператору за номерами 466 або 0 800-300-466 з інших номерів.

Vodafone: необхідно подати заявку, зателефонувавши на номер 222 чи 0 800 400 222.

lifecell: можна зателефонувати до інформаційно-консультаційного центру за номером 5433 або 0 800 20 5433.

Зверніть увагу, що мобільні оператори просять надати PUK-код чи номери, на які ви найчастіше дзвонили тощо.

Змінити паролі

У разі викрадення телефону за можливості потрібно змінити паролі до всіх облікових записів (Google, соцмережі, онлайн-банкінг, "Дія" та інші) через інший пристрій.

Заблокувати банківські карти

Заблокуйте банківські картки, на яких є гроші та встановлені кредитні ліміти. Для цього зверніться на гарячу лінію вашого банку, у відділення або скористайтеся інтернет-банкінгом.

Зверніться до поліції

Фахівці радять звернутися до правоохоронців у разі викрадення телефону, а також написати відповідну заяву.

Попередьте рідних

У разі викрадення чи втрати телефону попередьте про це рідних та друзів. Це допоможе перестрахуватися, якщо зловмисники від вашого імені почнуть просити гроші.

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