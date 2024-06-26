Що робити, якщо у вашому гаманці знайшлася зношена банкнота гривні

Умовно зношені гроші можна поділити на три категорії: зношені, значно зношені або пошкоджені та сумнівні у справжності чи платіжності грошові знаки.

Зношені банкноти

До зношених банкнот відносяться банкноти, які мають одну або більше з таких ознак зношення або пошкодження:

потертості, часткова втрата фарби на зображеннях, розпушення паперу, втрата папером жорсткості;

забруднення, плями, написи, відбитки штампів/печаток;

незначні надриви або надрізи;

невеликі отвори та проколи, відірвані краї або кути.

Монети вважаються зношеними, якщо на них є незначні пошкодження. Наприклад, зміна кольору, проте номінал видно чітко.

Ці гроші придатні для всіх без винятку розрахунків. У магазині чи в аптеці зобов’язані приймати до сплати зношені банкноти та монети, але не видавати решту такими грошима. Банки теж зобов’язані приймати такі банкноти для зарахування на рахунки, депозити або приймати їх для обміну на придатні до обігу банкноти.

Для обміну зношених банкнот гривні необхідно звернутися до будь-якого банку України. Банк безкоштовно та без обмежень повинен обміняти зношені гроші на нові банкноти чи монети.

Значно зношені або пошкоджені банкноти гривні

Якщо банкноти мають одну або більше суттєвих ознак зношення або пошкодження, вони вважаються значно зношеними. До цієї категорії належать банкноти, які мають щонайменше 55% від початкової площі купюри, цілі чи розірвані на дві частини, водночас серійний номер на кожній половині збережений.

Працівник підприємства, який працює з готівкою (магазини, аптеки, АЗС, заклади харчування тощо) не приймає для розрахунку значно зношені та пошкоджені банкноти і монети та рекомендує споживачам звернутися до будь-якого банку України (філій та відділень) для обміну такої готівки.

Касир банку повинен без будь-яких обмежень приймати для обміну банкноти:

які мають ознаки значного зношення або пошкодження, потертості, забруднення, відбитки штампів, надриви та надрізи, отвори, відірвані краї або кути; зберегли цілу частину площею не менше ніж 55% своєї початкової площі; розірвані (розрізані) на дві частини, на яких збереглись обидва однакові номери та серія, і загальна площа цих частин не менша ніж 55% початкової площі банкноти.

Зношену банкноту можна віднести в банк (фото: Getty Images)

Сумнівні у справжності та платіжності грошові знаки

За певного рівня пошкоджень можуть виникати сумніви у справжності чи платіжності грошей. Зокрема, тому що внаслідок пошкодження такі банкноти мають площу меншу ніж 55% від звичайної площі купюри.

Для обміну значно пошкоджених банкнот гривні, що втратили платіжні ознаки внаслідок пожежі, катастрофи, стихійного лиха чи іншого нещасного випадку, а також побутового пошкодження, необхідно звертатися до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України.

У разі відсутності в регіоні підрозділу грошового обігу Національного банку України необхідно звертатися до уповноважених банків, яким надано повноваження на зберігання запасів готівки Національного банку. На цей час такі повноваження мають чотири банки – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк та ПУМБ.

Банки надсилають такі банкноти на дослідження до Національного банку. За результатами цих досліджень клієнтам відшкодовується відповідна сума грошей, що визнані справжніми і платіжними.

Як відбувається утилізація банкнот, що більше не можуть перебувати в обігу

Щороку Національний банк вилучає близько 600‒700 мільйонів штук банкнот гривні усіх номіналів через їхнє фізичне зношення. Життя банкнот низьких номіналів триває 1-2 роки, банкноти великих номіналів живуть довше – 8 і більше років.

Знищення банкнот відбувається в повністю автоматичному режимі в Центральному сховищі (м. Київ) та регіональних підрозділах Національного банку.

Банкноти ріжуться на дрібні частини, подрібнена маса або подається у спеціальний прес, який робить із таких шматочків невеликі брикети, або збирається в мішки. Відновити порізану банкноту неможливо. Після цього здрібнена маса утилізується на полігонах твердих промислових відходів спеціалізованими компаніями, з якими в Національного банку укладені відповідні договори.

Як виглядає процес утилізації банкнот гривні

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як захистити свій гаманець від підробок.