Что делать, если в вашем кошельке оказалась изношенная банкнота гривны

Все денежные банкноты, длительно находящиеся в обращении, со временем теряют свой первоначальный вид и изнашиваются. После этого они изымаются, пересчитываются, уничтожаются и утилизируются. Что делать, если в вашем кошельке оказалась изношенная банкнота – читайте в разъяснении РБК-Украина.
Материал подготовлен на основе информации Национального банка Украины.
Условно изношенные деньги можно разделить на три категории: изношенные, значительно изношенные или поврежденные и сомнительные в подлинности или платежности денежные знаки.
К изношенным банкнотам относятся банкноты, имеющие один или более следующих признаков износа или повреждения:
Монеты считаются изношенными, если они имеют незначительные повреждения. К примеру, изменение цвета, но номинал виден хорошо.
Эти деньги пригодны для всех без исключения расчетов. В магазине или в аптеке обязаны принимать к оплате изношенные банкноты и монеты, но не выдавать сдачу такими деньгами. Банки тоже обязаны принимать такие банкноты для зачисления на счета, депозиты или принимать их для обмена на пригодные банкноты.
Для обмена изношенных банкнот гривны необходимо обратиться в любой банк Украины. Банк бесплатно и без ограничений должен обменять изношенные деньги на новые банкноты или монеты.
Если банкноты имеют один или более существенных признаков износа или повреждения, они считаются значительно изношенными. К этой категории относятся банкноты, имеющие не менее 55% начальной площади купюры, целые или разорванные на две части, в то же время серийный номер на каждой половине сохранен.
Работник предприятия, работающего с наличными деньгами (магазины, аптеки, АЗС, заведения питания и т.п.) не принимает для расчета значительно изношенные и поврежденные банкноты и монеты и рекомендует потребителям обратиться в любой банк Украины (филиал и отделение) для обмена такой наличности.
Кассир банка должен без всяких ограничений принимать для обмена банкноты:
При определенном уровне повреждений могут возникать сомнения в подлинности или в платежности денег. В частности, потому что в результате повреждения такие банкноты имеют площадь менее 55% от обычной площади купюры.
Для обмена значительно поврежденных банкнот гривны, лишившихся платежных признаков вследствие пожара, катастрофы, стихийного бедствия или иного несчастного случая, а также бытового повреждения, необходимо обращаться в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины.
В случае отсутствия в регионе подразделения денежного обращения Национального банка Украины необходимо обращаться к уполномоченным банкам, которым предоставлены полномочия на хранение запасов наличных денег Национального банка. В настоящее время такие полномочия имеют четыре банка – Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ.
Банки отсылают такие банкноты на исследования в Национальный банк. По результатам этих исследований клиентам возмещается соответствующая сумма денег, признанных подлинными и платежными.
Ежегодно Национальный банк изымает около 600-700 миллионов штук банкнот гривны всех номиналов из-за их физического износа. Жизнь банкнот низких номиналов длится 1-2 года, банкноты больших номиналов живут дольше – 8 лет и более.
Уничтожение банкнот производится в полностью автоматическом режиме в Центральном хранилище (г. Киев) и региональных подразделениях Национального банка.
Банкноты режутся на мелкие части, измельченная масса либо подается в специальный пресс, который производит из таких кусочков небольшие брикеты, либо собирается в мешки. Восстановить изрезанную банкноту невозможно. После этого измельченная масса утилизируется на полигонах твердых промышленных отходов специализированными компаниями, с которыми у Национального банка заключены соответствующие договоры.
Как выглядит процесс утилизации банкнот гривны
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