Що робити, якщо спрацювали подушки безпеки: як усунути наслідки

Конструктори роблять багато для того, щоб аербегі не спрацьовували марно при незначних ДТП. Але коли таке трапляється, перед власником постає питання: як привести до ладу інтер’єр та порушені системи?

Про те, як усунути всі порушення, що накоїли подушки-рятувальники, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Спрацювали подушки в салоні - що далі?

Коли подушки чесно відпрацювали своє головне завдання - захистили людей від згубного удару о кермо, торпедо, стійки даха та інші деталі кузова, власникові потрібно усунути наслідки спрацювання подушок. Це непросто і дорого - які є варіанти?

Найпростіший і очевидний вихід - повна заміна подушок безпеки. Однак система SRS Airbag, активуючись, не лише відпрацьовує свій ресурс, а й спричиняє значні пошкодження в оздобленні салону. Тому навіть заміна однієї подушки тягне за собою такі дії:

Встановлення нового модуля подушки - газогенератора з піропатроном, а у деяких випадках і заміна самого текстильного мішка;

Відновлення торпедо, керма, оббивки сидінь та стелі у місцях розміщення подушок;

Узгодження заміни з електронними блоками керування автомобіля.

Ці роботи потребують значних вкладень, тому багато власників не бачать сенсу у повному відновленні SRS Airbag, особливо якщо авто старе й має невисоку ринкову вартість. Зрештою, машина без аербегів здатна виконувати свої основні функції.

Однак ситуація залежить від конкретної моделі автомобіля, і деякі власники все ж обирають варіант відновлення.

Фото: місце, де має вистрелити подушка, навмисне роблять тонкішим, але пошкодження оббивки все одно буває масштабним (unsplash.com)

Як правильно замінити подушки безпеки?

Заміна модуля з піропатроном, розташованого у торпедо, кермі, сидіннях або стелі, передбачена офіційними дилерськими технологіями ремонту.

Технічно можливо провести цю процедуру поза межами дилерського центру, але неправильне поводження з піропатроном може призвести до спрацювання - вибуху. Тому таку роботу краще довірити професіоналам.

Окрім механічної заміни подушок безпеки, необхідно скинути інформацію про їхнє спрацювання в пам’яті блоку керування та зареєструвати нові модулі газогенераторів. Для цього потрібен автоелектрик з обладнанням - він прибере аварійний сигнал SRS на панелі приладів та поверне все до робочого стану.

Окрім технічних аспектів, після ДТП нерідко виникають труднощі з відновленням зовнішнього вигляду салону.

Якщо вистрелила подушка в кермі та торпедо

Один із найскладніших аспектів ремонту після розкриття аербегів - це відновлення оздоблення салону. В момент спрацювання подушок руйнуються торпедо, оббивка сидінь, стійки даху або стеля. І передбачені виробником місця прориву не роблять ситуацію менш проблемною візуально.

Порушено кермо. Найпростіше вирішення - заміна накладки маточини керма новою або уживаною. Якщо ж окремої накладки не передбачено, кермо міняють повністю. Дешевша альтернатива - обтягнути центральну частину керма шкірою або її аналогом. Головне перед тим ретельно запаяти утворені вибухом розрізи у пластику.

Розрив на торпедо. Добре, коли конструкція дозволяє замінити лише верхню накладку торпедо. Адже його повна заміна складна і затратна, через безліч внутрішніх компонентів, які потребують підключення. Власники бюджетних авто приховують сліди розкриття, використовуючи шкіру, шпаклівку чи фарбування.

Порвані сидіння. Аербегі у сидіннях зазвичай розривають оббивку по швах, тому найпростіше їх просто зашити. Але для повного маскування краще перешити елемент повністю, підігнавши колір ниток та крок отворів під них.

Фото: в сучасних моделях подушка спрацьовує тільки тоді, коли є загроза людині, що сидить навпроти неї (unsplash.com)

Додаткові складнощі

Окрім наведених проблем, інколи пошкодження можуть бути серйознішими:

Під час розкриття пасажирської подушки уламки торпедо іноді пошкоджують лобове скло;

В окремих авто аербег може зруйнувати не тільки декоративну панель торпедо, а й його внутрішні кріплення, що ускладнює ремонт.

Відомі випадки оплавлення електропроводки біля піропатрону. Це може вимагати заміни всього джгута, якщо виробник не передбачив ремонт окремих ділянок проводки.

Тож під час оцінки витрат на відновлення слід уважно оглянути всі навколишні компоненти, щоб не пропустити приховані пошкодження.

Висновок

Варто ще раз підкреслити: подушки безпеки не виконують своєї функції без пристебнутих ременів. У багатьох автомобілях система SRS навіть не активується, якщо пасажири не пристебнуті. Тому при відновленні авто після ДТП важливо звернути увагу не лише на аербегі, а й на стан пасів безпеки.

Мінімум, що потрібно зробити — ретельно перевірити ремені на пошкодження. Водночас багато виробників та офіційні сервіси рекомендують їхню заміну після аварії.

Особливо це актуально, якщо ремені мають попередні натягувачі, піропатрони яких спрацювали разом із подушками. Безпека має бути комплексною, тому варто відповідально підійти до всіх елементів захисту пасажирів.