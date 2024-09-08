Що робити, якщо ваш сімейний лікар звільнився, - відповідь НСЗУ

Майже кожна людина в Україні наразі має свого сімейного лікаря. Однак якщо він звільниться з лікарні, виникне необхідність обрати іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національної служби здоров'я України в Telegram.
НСЗУ повідомило, що інколи вони чують тези, що "якщо сімейний лікар звільниться, то пацієнт залишається без лікаря і втрачає можливість укласти декларацію з новим", та вони зазначили, що це не є правдою.
"Немає обмежень щодо кількості спроб на підписання декларації. Пацієнти можуть в будь-який момент через особисті причини вирішити змінити сімейного лікаря та укласти нову декларацію з іншим лікарем/лікаркою", - пояснили в службі.
Під час заміни стара декларація автоматично анулюється. Так само й у випадку звільнення лікаря - анулюється декларація, але не можливість укласти нову.
Якщо ваш сімейний лікар, терапевт чи педіатр звільнився, в центрі надання первинної медичної допомоги запропонують подати декларацію до іншого лікаря. Ви можете погодитися, а можете обрати будь-який інший медзаклад. Але важливо дізнатися наперед, чи укладають там декларації із новими пацієнтами.
Знайти нового лікаря чи лікарку, з якими укласти декларацію допоможе дашборд “Електронна карта місць надання первинної медичної допомоги”.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря.
Водночас РБК-Україна звернулось до юриста, щоб дізнатись, як ВПО отримати медичну допомогу за новим місцем проживання.
Водночас ми писали, що МОЗ назвало причину, чому призначене лікарем лікування може не допомогти.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.