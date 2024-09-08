RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если ваш семейный врач уволился, - ответ НСЗУ

Фото: что делать, если ваш семейный врач уволился (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

Почти каждый человек в Украине сейчас имеет своего семейного врача. Однако если он уволится из больницы, возникнет необходимость выбрать другого.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную службу здоровья Украины в Telegram.

НСЗУ сообщило, что иногда они слышат тезисы, что "если семейный врач уволится, то пациент остается без врача и упускает возможность заключить декларацию с новым", и они отметили, что это не является правдой.

"Нет ограничений по количеству попыток на подписание декларации. Пациенты могут в любой момент по личным причинам решить изменить семейного врача и заключить новую декларацию с другим врачом/врачом", - пояснили в службе.

При смене старая декларация автоматически аннулируется. Так же и в случае увольнения врача – аннулируется декларация, но не возможность заключить новую.

Если ваш семейный врач, терапевт или педиатр уволился, в центре оказания первичной медицинской помощи будет предложено подать декларацию другому врачу. Вы можете согласиться, а можете выбрать любое другое медучреждение. Но важно узнать заранее, заключают ли там декларации с новыми пациентами.

Найти нового врача или врача, с которыми заключить декларацию поможет дашборд "Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

В то же время РБК-Украина обратилась к юристу, чтобы узнать, как ВПЛ получить медицинскую помощь по новому месту жительства.

В то же время мы писали, что Минздрав назвал причину, почему назначенное врачом лечение может не помочь.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Семейный врачВрачи